Монагас и Португеса измеряются по дате 3

В своей последней встрече местные жители одержали победу и встретились с этим поединком с высоким моральным духом. Его сопернику нужно оправиться от последней пощечины, которую он получил в предыдущий день.
Монагас победил Карабобо со счетом 2:1 в предыдущем матче.«
Португеса» проиграла Mineros со счетом 0:2.
Монагас и Португеса встретятся завтра в 20:30 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий дате 3 чемпионата Венесуэлы - FUTVE League 2022, будет сыгран в Joya de Oriente.
Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 2 победы, а визит добавил 2. В 1 матче они оказались даже на табло.
Заведение занимает второе место с 6 очками и 2 победами, а посетитель достиг 1 единицы и занял тринадцатое место в турнире.
Монагас и Португеса Время, в зависимости от страны
- Аргентина: 20:30
- Колумбия, Мексика EST и Перу: 18:30
- Мексика CST и Никарагуа: 17:30
- Mexico Mosico Most: 16:30
- PST в Мексике: 15:30 вечера
- Венесуэла: 19:30
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