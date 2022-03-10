Монагас и Португеса измеряются по дате 3

В своей последней встрече местные жители одержали победу и встретились с этим поединком с высоким моральным духом. Его сопернику нужно оправиться от последней пощечины, которую он получил в предыдущий день.

Монагас победил Карабобо со счетом 2:1 в предыдущем матче.

Португеса» проиграла Mineros со счетом 0:2.

Монагас и Португеса встретятся завтра в 20:30 (по аргентинскому времени). Матч, соответствующий дате 3 чемпионата Венесуэлы - FUTVE League 2022, будет сыгран в Joya de Oriente.

Последние 5 раз, когда они встречались на турнире, имели все возможные результаты. Хозяева собрали 2 победы, а визит добавил 2. В 1 матче они оказались даже на табло.

Заведение занимает второе место с 6 очками и 2 победами, а посетитель достиг 1 единицы и занял тринадцатое место в турнире.

Монагас и Португеса Время, в зависимости от страны

Аргентина: 20:30

Колумбия, Мексика EST и Перу: 18:30

Мексика CST и Никарагуа: 17:30

Mexico Mosico Most: 16:30

PST в Мексике: 15:30 вечера

Венесуэла: 19:30

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