Moderna tests combining its anti-covid vaccine and one specific against omicron

Нью-Йорк, 10 марта Фармацевт из США Moderna объявила в четверг, что начала клинические испытания бустерной вакцины против covid-19, которая сочетает в себе оригинальную формулу с конкретной формулой в ответ на вариант омикрона. В заявлении компании говорится, что планирует привлечь к этому второму этапу исследования, которое проводится в Соединенных Штатах, около 375 человек, которые уже получили две дозы вакцины и одну бустерную дозу. Эти тесты являются дополнением к тем, которые Moderna делает только с конкретной дозой бустера для борьбы с омикроном, о чем она объявила в январе прошлого года. «Наша цель заключалась в том, чтобы опережать вирус, и мы намерены продолжать собирать данные и делиться ими с органами общественного здравоохранения по мере их подготовки к осеннему сезону бустеров», - заявил в записке генеральный директор Стефан Бансель. Бансел отметил, что технология РНК-мессенджера, на которой основана вакцина, позволяет быстро вносить изменения по мере появления вариантов вируса. Как и Moderna, Pfizer и BioNTech также проводят испытания с потенциальной бустерной дозой, разработанной для более эффективной борьбы с омикроном. ШЕФ мв/копия