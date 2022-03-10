Сделка MLB: когда снова сыграют «Доджерс» Хулио Уриаса

Oct 20, 2021; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers starting pitcher Julio Urias (7) reacts after the fifth inning against the Atlanta Braves during game four of the 2021 NLCS at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

После трех месяцев переговоров и напряженности между бейсболистами и владельцами команд в Главной лиге бейсбола (МЛБ) было подтверждено новое соглашение между двумя секторами. Согласно новостям, все спортивные мероприятия возобновятся, и назначена дата открытия сезона 2022 года, который состоится после окончания подготовительного этапа матча.

В заявлении, опубликованном в официальных социальных сетях MLB, было подтверждено, что весенние тренировочные сборы начнутся в воскресенье, 13 марта 2022 года. Аналогичным образом, после подписания нового соглашения будет расчищен путь к регулярному сезону 2022 года, который начнется 7 апреля, через неделю после первоначальной даты.

«Коллективный договор (CBA) должен быть ратифицирован обеими сторонами, прежде чем он станет официальным. Как только это произойдет, весенние тренировочные лагеря, как ожидается, откроются в воскресенье, что завершит трехмесячное закрытие рабочих мест», - говорится в официальном документе.

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