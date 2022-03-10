Мигранты пробирались в офисы НИМ в Тапачуле

Migrantes centroamericanos protestan en las oficinas migratorias en Tapachula este viernes, en el estado de Chiapas (México). EFE/Juan Manuel Blanco

Более 100 мигрантов, в основном из Гаити и Африки, ворвались в офисы Национального института миграции (НИМ) в муниципалитете Тапачула, штат Чьяпас, хотя другая группа центральноамериканцев попросила их покинуть главные ворота, но большинство проигнорировали просьбу.

Столкнувшись с напряженным сценарием, власти впустили семьи в очередь; однако гаитянцы и африканцы насильно проникли в это место, толкая, кричащие и избивая.

«Выкрикивая снаружи, наружу» и «стоя в очереди», группа мигрантов латиноамериканского происхождения попросила африканцев и гаитян покинуть парадную дверь, но многие из них проигнорировали этот призыв.

Отчаянное желание получить визу, которая позволяет им свободно путешествовать по Мексике, вызвало несколько протестов в последние дни (Фото: EFE/Архив)

Хаос продолжался несколько часов, пока миграционным агентам и элементам Национальной гвардии не удалось сдержать большую часть мигрантов. Однако небольшая группа гаитянских мигрантов осталась внутри здания.

Протест, который в дополнение к другим протестам, имевшим место в последние дни, произошел до прибытия президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в пятницу в Тапачулу для решения проблемы миграции.

В знак протеста мигранты воспользовались ситуацией, чтобы потребовать ускорить иммиграционные процедуры, с тем чтобы они могли свободно перемещаться по стране.

Лесли Гарсия, мигрант из Венесуэлы, указал, что миграционные власти предписывают им прибыть на следующий день и стоять в очереди, не решая процедуры получения виз по гуманитарным соображениям.

Протесты мигрантов усилились в последние дни. Некоторые из них стали жестокими. (Фото: EFE/Хуан Мануэль Бланко/Архив)

С другой стороны, группа мигрантов, которые провели 38 дней в импровизированном лагере в парке в Тапачуле, городе на границе с Гватемалой, также протестовала в среду у здания Мексиканской комиссии по оказанию помощи беженцам (Комар).

Иностранцы, в основном из Никарагуа, Венесуэлы, Кубы, Гондураса и Сальвадора, обратились к делегату Комара в Чьяпасе Альма Делия Крус Маркес с просьбой дать ответ на их запросы.

Эту группу мигрантов приняла группа из четырех рабочих из Комара, которые выслушали их требования.

Фото: EFE/Хуан Мануэль Бланко/Архив

В последние недели в Тапачуле прошло несколько акций протеста, призывающих к упорядочению иммиграционных документов. В некоторых из этих маршей происходили ожесточенные столкновения с Национальной гвардией.

Последний из этих столкновений произошел 4 марта после того, как группа гаитян и африканцев потребовала от иммиграционных властей принять участие в процедурах подтверждения их законного пребывания в стране.

Регион переживает рекордный поток в Соединенные Штаты, чье таможенное и пограничное управление (CBP) обнаружило более 1,7 миллиона иммигрантов без документов на мексиканской границе в 2021 финансовом году, который закончился 30 сентября.

В среду Национальный институт миграции сообщил, что Мексика депортировала 73 134 иностранных мигранта с нелегальным пребыванием на национальной территории в период с 1 января по 8 марта этого года.

Мигранты из Центральной Америки идут в этот четверг в новом караване в муниципалитете Тапачула в штате Чьяпас (Мексика). EFE/Хуан Мануэль Бланко

НИМ при Министерстве внутренних дел уточнил, что из этого общего числа 61 469 составляют взрослые женщины и мужчины, а также 11 565 несовершеннолетних, из которых 2259 — несопровождаемые дети и подростки и 9306 — несопровождаемые несовершеннолетние.

Он добавил, что тремя странами с наибольшим количеством перехваченных мигрантов являются Гватемала (14 095); Гондурас (13 867) и Сальвадор (4 145).

В то время как остальные 40 927 иностранцев принадлежат другим странам Америки и континентам, таким как Африка, Европа и Азия.

Следует напомнить, что в 2021 году Мексика депортировала более 114 000 иностранцев, согласно данным Министерства внутренних дел. Между тем, в прошлом году Мексиканская комиссия по оказанию помощи беженцам (Comar) получила рекордные 131 448 заявлений беженцев.

С информацией от EFE

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