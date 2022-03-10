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четверг 10 март 2022
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Россия

Мигранты пробирались в офисы НИМ в Тапачуле

Этот протест, который в дополнение к другим протестам, имевшим место в последние дни и некоторые из которых закончились насильственным образом, возник из-за отчаянного стремления иностранцев получить визу, позволяющую им свободно передвигаться по Мексике

10 март 2022
Migrantes centroamericanos protestan en las oficinas migratorias en Tapachula este viernes, en el estado de Chiapas (México). EFE/Juan Manuel Blanco
Migrantes centroamericanos protestan en las oficinas migratorias en Tapachula este viernes, en el estado de Chiapas (México). EFE/Juan Manuel Blanco

Более 100 мигрантов, в основном из Гаити и Африки, ворвались в офисы Национального института миграции (НИМ) в муниципалитете Тапачула, штат Чьяпас, хотя другая группа центральноамериканцев попросила их покинуть главные ворота, но большинство проигнорировали просьбу.

Столкнувшись с напряженным сценарием, власти впустили семьи в очередь; однако гаитянцы и африканцы насильно проникли в это место, толкая, кричащие и избивая.

«Выкрикивая снаружи, наружу» и «стоя в очереди», группа мигрантов латиноамериканского происхождения попросила африканцев и гаитян покинуть парадную дверь, но многие из них проигнорировали этот призыв.

Отчаянное желание получить визу, которая позволяет им свободно путешествовать по Мексике, вызвало несколько протестов в последние дни (Фото: EFE/Архив)

Хаос продолжался несколько часов, пока миграционным агентам и элементам Национальной гвардии не удалось сдержать большую часть мигрантов. Однако небольшая группа гаитянских мигрантов осталась внутри здания.

Протест, который в дополнение к другим протестам, имевшим место в последние дни, произошел до прибытия президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора в пятницу в Тапачулу для решения проблемы миграции.

В знак протеста мигранты воспользовались ситуацией, чтобы потребовать ускорить иммиграционные процедуры, с тем чтобы они могли свободно перемещаться по стране.

Лесли Гарсия, мигрант из Венесуэлы, указал, что миграционные власти предписывают им прибыть на следующий день и стоять в очереди, не решая процедуры получения виз по гуманитарным соображениям.

Протесты мигрантов усилились в последние дни. Некоторые из них стали жестокими. (Фото: EFE/Хуан Мануэль Бланко/Архив)

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С другой стороны, группа мигрантов, которые провели 38 дней в импровизированном лагере в парке в Тапачуле, городе на границе с Гватемалой, также протестовала в среду у здания Мексиканской комиссии по оказанию помощи беженцам (Комар).

Иностранцы, в основном из Никарагуа, Венесуэлы, Кубы, Гондураса и Сальвадора, обратились к делегату Комара в Чьяпасе Альма Делия Крус Маркес с просьбой дать ответ на их запросы.

Эту группу мигрантов приняла группа из четырех рабочих из Комара, которые выслушали их требования.

Фото: EFE/Хуан Мануэль Бланко/Архив

В последние недели в Тапачуле прошло несколько акций протеста, призывающих к упорядочению иммиграционных документов. В некоторых из этих маршей происходили ожесточенные столкновения с Национальной гвардией.

Последний из этих столкновений произошел 4 марта после того, как группа гаитян и африканцев потребовала от иммиграционных властей принять участие в процедурах подтверждения их законного пребывания в стране.

Регион переживает рекордный поток в Соединенные Штаты, чье таможенное и пограничное управление (CBP) обнаружило более 1,7 миллиона иммигрантов без документов на мексиканской границе в 2021 финансовом году, который закончился 30 сентября.

В среду Национальный институт миграции сообщил, что Мексика депортировала 73 134 иностранных мигранта с нелегальным пребыванием на национальной территории в период с 1 января по 8 марта этого года.

Мигранты из Центральной Америки идут в этот четверг в новом караване в муниципалитете Тапачула в штате Чьяпас (Мексика). EFE/Хуан Мануэль Бланко

НИМ при Министерстве внутренних дел уточнил, что из этого общего числа 61 469 составляют взрослые женщины и мужчины, а также 11 565 несовершеннолетних, из которых 2259 — несопровождаемые дети и подростки и 9306 — несопровождаемые несовершеннолетние.

Он добавил, что тремя странами с наибольшим количеством перехваченных мигрантов являются Гватемала (14 095); Гондурас (13 867) и Сальвадор (4 145).

В то время как остальные 40 927 иностранцев принадлежат другим странам Америки и континентам, таким как Африка, Европа и Азия.

Следует напомнить, что в 2021 году Мексика депортировала более 114 000 иностранцев, согласно данным Министерства внутренних дел. Между тем, в прошлом году Мексиканская комиссия по оказанию помощи беженцам (Comar) получила рекордные 131 448 заявлений беженцев.

С информацией от EFE

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