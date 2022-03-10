Miami already has its taxi platform carried by women and only for them

Майами, 10 марта Платформа частных такси, рекламируемая под лозунгом «женщины перевозят женщин», конкурирует с большими девушками в этом бизнесе в округе Майами-Дейд на юго-востоке Флориды, где в феврале было выявлено два случая изнасилования со стороны таксистов. В «Trips4Women» (путешествия для женщин), который работает через телефонное приложение, водители - исключительно женщины, а пассажиры также женщины, за исключением детей, которые их сопровождают. Согласно рекламе, компания, базирующаяся в городе Корал-Спрингс, выполняет двойную роль. С одной стороны, он расширяет возможности женщин, предоставляя им возможность стать экономически независимыми в более безопасных условиях труда, а с другой стороны, дает женщинам и их несовершеннолетним детям возможность путешествовать безопасно и комфортно. На своем веб-сайте компания, которая работает всего несколько месяцев, предлагает работу женщинам-автомобилистам, проживающим в Майами-Дейд или в соседнем округе Броуард, где также работает «Trips4Women». На прошлой неделе водитель Lyft Кевин Рохас был обвинен в изнасиловании туриста из Техаса, который посещал Майами-Бич. Женщина рассказала полиции, что запросила трансфер, так как была нерасположена алкоголем и что когда Рохас подобрал ее, она заснула в машине по дороге в свой отель. Согласно жалобе, женщина проснулась, когда на ее телефон зазвонило приложение, указывающее, что они уже добрались до места назначения, однако колумбийско-американский водитель якобы продолжил марш, не останавливаясь. Согласно полицейскому отчету, Рохас припарковал свою машину, сел на заднее сиденье и изнасиловал женщину. Позже он отвез ее обратно в отель, где техасец вызвал полицию. Судья установил залог в полмиллиона долларов для Рохаса, которому предъявлены обвинения в сексуальном насилии против беззащитной жертвы, и приказал ей сдать паспорта, прежде чем она сможет уйти условно-досрочно. ШЕФ ар/кружево