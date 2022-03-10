Mexico seeks to prevent girls from leaving for Israel after filmmakers denounce

Мехико, 10 марта Правительство Мексики ответило в четверг на жалобу оскароносного режиссера Гильермо дель Торо и Николаса Селиса, продюсера отмеченного наградами фильма «Рома», чтобы помешать отцу племянниц Селиса увезти двух девочек в Израиль без опеки. Национальный институт миграции (НИМ) объявил «иммиграционное предупреждение в 194 международных транзитных пунктах, чтобы предотвратить отъезд из страны двух девочек, мексиканской матери и израильтянина, в связи с семейным судом в штате Морелос (в центре страны)». Селис сообщила в среду, что отец ее двух племянниц «потратил более трех миллионов песо» (почти 144 000 долларов) на взятки для суда в Морелосе, чтобы позволить ему отвезти двух девочек в Израиль, хотя сестра режиссера имеет «охрану и опеку в обеих странах». Продюсер фильма «Рома», получившего Оскар за лучший иностранный фильм, обратился за помощью к Гильермо дель Торо, который, в свою очередь, обратился за помощью к Министерству иностранных дел (SRE). «Уже есть бюллетень в аэропорту Мехико, чтобы не допускать злоупотреблений. Это инструкция у нас есть», - ответил им канцлер Марсело Эбрард в своем Twitter. Выступая перед СМИ, Селис обвинила председателя суда Морелоса Рубена Яссо в коррупции, позволяющей мужчине забрать девушек. После скандала в СМИ семье удалось заставить Генеральную прокуратуру Мехико (FGJ-CDMX) выпустить янтарный сигнал в четверг, чтобы найти несовершеннолетних, которые пропали без вести в Мексике вместе со своим отцом. Один из них соответствует имени 13-летней Гал Дор Эль Медины, а другой 15-летней Майи Дор Эль Медина. Это дело получило поддержку со стороны Национального фронта мухерес, группы, которая требует принятия закона о борьбе с викариозным насилием, которое они называют сексистским насилием, когда родители нападают на своих детей или забирают их собственных детей в качестве средства нападения на матерей. Как они объяснили, есть закономерность среди агрессоров, которые обычно являются родителями, часто с насильственным прошлым, которые остаются со своими детьми, заявляя перед судьями, что они стали жертвами своей матери. С 2019 года Комиссия по правосудию Палаты депутатов рассматривает ряд реформ Федерального уголовного кодекса, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет для супруга, который похищает, удерживает или скрывает несовершеннолетнего за пределами мексиканского штата, где он проживает. ШЕФ ппк/мб/лл