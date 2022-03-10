Mexico and Spain are the OECD countries where the unemployment rate fell the most in January

Париж, 10 марта Мексика и Испания были странами ОЭСР, в которых уровень безработицы упал больше всего в относительном выражении в январе, в то время как в блоке развитых стран в целом он оставался стабильным на самом низком уровне в исторической серии, начавшейся в 2001 году. Безработица в Мексике снизилась на четыре десятых в январе до 4,7 процента, а в Испании - с трех десятых до 12,7 процента, говорится в заявлении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в четверг. Значительное снижение наблюдалось также в Люксембурге (от трех десятых до 4,7%), Франции (от двух десятых до 6,8%), Италии (от двух десятых до 8,8%), а также в зоне евро в целом (от двух десятых до 6,8%). С другой стороны, доля безработных среди активного населения выросла в нескольких государствах-членах, особенно в Колумбии (на четыре десятых до 12,6 процента) и в Греции (с трех десятых до 13,3 процента). В Соединенных Штатах наблюдался небольшой рост с одной десятой до 4%. Безработица в странах ОЭСР осталась неизменной в январе на уровне 5,3%, снизившись в предыдущие месяцы. Это тот же показатель, что и в феврале 2020 года, незадолго до того, как начали ощущаться последствия коронавирусного кризиса. Странами с самым высоким уровнем безработицы в организации в январе были Греция (13,3 процента), Испания (12,7%) и Колумбия (12,6%), единственными странами, которые превысили 10-процентную планку. В абсолютном выражении наибольшее число безработных было в Соединенных Штатах (6,51 миллиона), Колумбии (3,04 миллиона), Испании (2,75 миллиона), Италии (2,19 миллиона) и Франции (2,11 миллиона). В странах ОЭСР за первый месяц этого года 35,87 миллиона человек искали работу, что на 300 000 больше, чем до пандемии.