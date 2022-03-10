Mexican archaeological piece removed from auction in Austria

Мехико, 10 марта Посольство Мексики в Австрии сообщило в четверг об изъятии мексиканского археологического экспоната из каталога аукциона, запланированного на 11 марта в галерее Zacke в этой стране. «В результате усилий правительства Мексики мексиканский археологический объект был изъят из каталога аукциона, запланированного на 11 марта галереей Заке», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел (SRE), опубликованном сегодня утром. Посольство уточнило, что выставленный на аукцион археологический экспонат мексиканского происхождения представляет собой скальное ярмо, представляющее собой фантастическое существо, созданное на побережье Мексиканского залива в классический мезоамериканский период (400-900 гг. н.э. C.), представитель Центрального классика Веракруса. Получив уведомление об аукционе, посольство заявило, что связалось с аукционным домом, чтобы проинформировать о позиции мексиканского правительства в отношении сбыта мексиканских археологических материалов за рубежом. «После усилий посла Луиса Хавьера Кампусано Пинья торговый дом согласился снять кусок с аукциона, запланированного на следующую пятницу», - сказал он. Кроме того, он заявил, что в знак эмпатии и корпоративной ответственности представители аукционного дома предложили «связаться с владельцами произведения с намерением облегчить добровольную сдачу» его. В среду министерство культуры Мексики обратилось к европейским странам, галереям и аукционным домам с просьбой прекратить поставку и продажу предметов, принадлежащих стране, на аукционах, которые пройдут в Испании, Австрии, Бельгии и Франции с 10 по 18 марта. Агентство отметило, что произведения представляют собой бесценное наследие культур предков, которые являются частью исторического наследия и образцом разнообразия и культурного богатства страны. На аукционе, организованном галереей Сетдарт, было выявлено 35 мексиканских товаров, произведений с 17 по 9 век; на аукционе «Vente aux enchères de beaux artes et d'antiquités», организованном домом Carlo Bonte Auction, были идентифицированы три предмета в стиле Комала из штата Колима. В то время как на аукционе под названием «Коллекция Эврара де Рувра и Ван Ден Брука д'Обренана», организованном Домом Адера, было обнаружено 74 археологических экспоната. Мексиканское правительство изъяло из-за рубежа более 5700 произведений, которые оно считает национальным наследием в течение первых трех лет президентства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который уделял приоритетное внимание этой акции с момента своего вступления в должность в декабре 2018 года. SRE, Генеральная прокуратура (FGR), Министерство культуры, посольства и INAH усилили требования к иностранным правительствам о возвращении археологических и художественных произведений. Хотя это и не всегда успешно, правительство боролось с аукционами в таких городах, как Нью-Йорк, Париж и Рим, где украденные предметы появляются или принадлежат мексиканскому наследию. ШЕФ csr/мб/копия (фото)