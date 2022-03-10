Медицинский колледж Перу раскритиковал воздействие Эрнана Кондори на больного ребенка: «Это нападение на детство»

Вчера президент Республики Педро Кастильо и глава Министерства здравоохранения (Минса) Эрнан Кондори, подверглись критике за то, что перевезти в Лиму ребенка в возрасте до 11 месяцев, страдающего множественными заболеваниями, во Дворец правительства, где ждала пресса для них, а не перед Национальным институтом здоровья детей для немедленного внимания.

В этой связи декан Медицинского колледжа Перу (CMP) Рауль Уркисо сегодня охарактеризовал эту акцию как «нападение на детство» из-за воздействия, которому подверглась маленькая девочка, которая представляет картину мышечной гипотонии, расщелины неба и врожденных пороков развития, вышеупомянутые органы власти.

«Прежде всего, министр здравоохранения еще раз демонстрирует свою неспособность, что очень прискорбно. Невозможно подвергнуть пациента с проблемами со здоровьем прессе. Если бы они хотели помочь, это не так. Это действительно нападение на детей», - сказал он Exitosa.

«В любом случае, они должны были отправить скорую помощь, но отвезти ее во дворец правительства и разоблачить. Самое серьезное — разоблачить существо, у которого такое серьезное заболевание. Это нечестно. Мы расстроены таким отношением министра и считаем, что именно так он решает проблемы со здоровьем. Но он понятия не имеет, в чем проблема и как ее нужно решать», - добавил он.

Наконец, он заявил, что действия Кондори Мачадо не приводят к решению проблемы здоровья населения и что Медицинский колледж Перу выражает свою обеспокоенность, когда считает, что эта ситуация стала «зрелищем».

«Когда министр попал в детскую больницу, он обнаружил матерей, утверждающих, что врачи виноваты в плохом уходе. Матери находятся в палатках за пределами больницы из-за отсутствия лекарств, и он оправдывает ряд вещей, когда его работа не должна быть такой», - добавил он.

ФОН

Передача 11-месячной девочки возникла в связи с тем, что президент находился в районе Мала, в провинции Каньете, к югу от Лимы, где ее родители, Уолтер Дельгадо Кондорачай и Дженни Росас Сааведра, попросили ее помочь ей получить уход.

Столкнувшись с этим, глава государства договорился о переводе семьи в Лиму на армейском вертолете. Самолет приземлился во Дворце правительства и был принят допрошенным министром здравоохранения Эрнаном Кондори, который доставил его в машину скорой помощи.

Впоследствии родители и ребенок были переведены Мобильной службой неотложной помощи (SAMU), которая отправилась в Национальный институт детского здоровья, расположенный в Бренье.

ИНТЕРПЕЛЛЯЦИЯ МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пленарное заседание Конгресса Республики одобрило допрос министров Эрнана Кондори и Анхеля Ильдефонсо , которые подверглись резкой критике со стороны оппозиции за то, что они не подходят для занимаемых сегодня должностей.

Председатели парламента предложили министрам присутствовать на пленарном заседании Конгресса в среду, 16 марта, чтобы ответить на перечень вопросов. Первое предложение против Юлдефонсо получило 65 голосов за, 33 против и 12 воздержавшихся, в то время как предложение Кондори было принято после получения 77 голосов за, 33 против и 1 воздержавшегося.

Таким образом, Эрнан Кондори и Анхель Ильдефонсо должны присутствовать на пленарном заседании Конгресса в среду, 16 марта, в 9:00 и 12:00 соответственно, чтобы ответить на список вопросов.

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