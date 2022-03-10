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четверг 10 март 2022
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Россия

Резня в Атликско: 10 казненных принадлежали к одной семье, а двое были несовершеннолетними

По данным властей Пуэблы, нападение и казнь были вызваны предполагаемым урегулированием счетов между преступными организациями

10 март 2022
Members of the Mexican army stand near the house where nine people were killed inside by unknown assailants, according to local media, in Atlixco, Mexico March 9, 2022. REUTERS/ Imelda Medina
Members of the Mexican army stand near the house where nine people were killed inside by unknown assailants, according to local media, in Atlixco, Mexico March 9, 2022. REUTERS/ Imelda Medina

Власти Пуэблы объявили о первом прогрессе, достигнутом в расследовании резни, произошедшей 9 марта, в ходе которой 10 человек были казнены выстрелом де грация в доме в Атликско.

Глава генерального прокурора штата Пуэбла (FGE) Жилберто Игерас Бернал сообщил, что девять человек, казненных на месте происшествия, и еще один, скончавшийся в больнице, принадлежали к одной и той же семье из Веракруса, кроме того, двое из жертв были несовершеннолетними, один мужчина и еще одна женственная.

Было также установлено, что десять человек были убиты выстрелом в голову, известный как выстрел де грас, характерный для казней, совершенных преступными группами, и поэтому нападение объясняется предполагаемым расплатом между соперничающими бандами.

На пресс-конференции, на которой присутствовал также губернатор Мигель Барбоса, государственный прокурор объявил, что два агентства сотрудничают в расследовании актов насилия, поскольку столичная следственная прокуратура и специализированная прокуратура по высоким заболеваниям Преступления осуществляют шаги по выяснению фактов.

Один из убитых скончался после того, как его доставили в больницу (Фото: Reuters)

«В качестве общего знаменателя, как и эти события в Атликско, есть преступление злоупотребления наркотиками, это преступление присутствует, это не означает ничего другого, как уже было сказано, для конфронтаций и споров по поводу преобладания торговли наркотиками, особенно стекла, которое мотивировало это насилие», - сказал чиновник.

Чтобы убить 10 членов семьи, было использовано огнестрельное оружие калибра 9 мм, из которого были казнены все жертвы, а агентство также сообщило, что в доме были обнаружены наркотики и весы.

Кроме того, были обнаружены буклеты с данными о предполагаемой операции по продаже наркотиков на месте, полезными картриджами, кошельками, мотоциклами и автомобилями; товарами, которые были предоставлены в распоряжение государственных органов.

FGE также сообщила, что несколько филиалов сети Mr. Pizzeria были подвергнуты обыску и задержанию . Фрэнка в городе Атликско, так как эти места могли быть связаны с преступной группировкой, совершившей теракт.

Со своей стороны, владельцы помещений обратились к властям с просьбой разграничить бизнес от расследований, поскольку они утверждают, что не связаны с преступными организациями.

Власти заверили, что нападение произошло из-за предполагаемого расплаты (Фото: Special)

Согласно сообщениям местных СМИ, полиция штата и Национальная гвардия (GN) обыскали и охраняли здания после убийства курьера, который, как утверждается, также был наркоторговцем в этом образовании.

Расследование началось много лет назад и было прекращено после небольшого количества улик, которые были найдены агентами обвинения, но недавно оно было возобновлено из-за насильственных событий, произошедших в муниципалитете.

Владелец одного из помещений дал интервью для электронной консультации местных СМИ, в котором заверил, что агенты государственной и федеральной безопасности насильственно ворвались в его бизнес, не подав ордера на обыск, выданного судьей.

«Наши филиалы проснулись в плохом состоянии, сломали двери, окна и многое другое, мы не знаем причин, по которым они находятся в таких условиях, оставляя под охраной видеокамеры и серверы мотоциклов без каких-либо объяснений. Просим вас не увлекаться желтоватыми заметками и комментариями. Обыски в этих филиалах были проведены, не обнаружив никакого плохого управления, какой-либо истории компании или плохого управления недвижимостью, сосредоточившись без каких-либо доказательств против нас, спасибо, что мы будем держать вас в курсе», - заверил бизнесмен.

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