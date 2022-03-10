Márquez: “Like culé, I am envious of what the madridistas lived”

Мадрид, 10 марта испанец Марк Маркес, восьмикратный чемпион мира по мотоспорту, шесть из них в MotoGP, является известным болельщиком Барселоны и, как таковой, он признался, что «завидовал» тому, что болельщики «Реала» испытали в среду возвращение против «Пари Сен-Жермен» в раунде 16 Лигу чемпионов. «Я увидела его и наслаждалась. Как и куле, я завидую моменту, когда мадридисты жили вчера, потому что мы жили в прошлом, а (смеется)», - сказал пилот на пресс-конференции, организованной Estrella Galicia, одним из ее спонсоров. Кроме того, Маркес прокомментировал смену поколений с аргентинцем Лео Месси в последние годы карьеры, а француз Килиан Мбаппе оказался одним из лучших футболистов мира. «Это похоже на все, и я уже защищал его в своем виде спорта. Всегда происходит смена поколения. Приедет кто-то моложе, искрометный и другой. Месси всегда был одним из моих кумиров и, для меня, лучшим или из трех лучших в истории, но это нормально для Мбаппе, чтобы прибыть с большим блеском, но это не умаляет того, что сделал Лео», - сказал он. ШЕФ 1011880 утроба/чай