Магали Медина набросилась на Тильсу Лозано за то, что она сказала, что согласится пойти на свою программу за 20 тысяч долларов: «Даже не в ее лучшие времена»

Магали Медина позвонила Тильсе Лозано вывихнутой за то, что сказала, что примет интервью на Magaly TV La Firme, если ей заплатят 20 тысяч долларов. В программе «D' Mañana» бывшая модель указала, что только за эту сумму она пойдет на съемочную площадку телеведущей.

Эти слова наделали шум в журналистке, которая заявила, что никогда не заплатит эту сумму за интервью с Тильсой Лозано или кем-либо еще, кто предпочитает использовать эти деньги для улучшения своего производственного оборудования.

«У нас есть список вещей, которые мы могли бы сделать с 20 000 долларов, но этот список не включает интервью с Тильсой Лозано и выплату ей 20 тысяч долларов», - довольно энергично сказала телеведущая.

«Кто заплатит ему 20 тысяч долларов? Кроме Тильсы Лозано, мы не будем платить ее никому, а также «Бихота» (Karol G), который собирается спеть в июне. Даже в ее лучшее время в качестве кролика, мы бы не заплатили ей 20 тысяч долларов. Мы бы никогда никому не заплатили такую сумму», — говорит Магали Медина.

Он также подчеркнул, что Тильзе Лозано, безусловно, нужны деньги, потому что она собирается выйти замуж. «Думаю, он пытается сделать коробку, чтобы жениться на Джексоне Море. Что ж, чтобы она немного больше чамби и нашла другую работу, чтобы она могла сделать свою коробку и, таким образом, провести достойную свадьбу», - сказал он.

Как вы знаете, телеведущий всегда сомневался в том, что бывший кролик имел отношения с Хуаном Локо Варгасом, когда он был с партнером и детьми. Факт, который не стесняется напоминать ему каждый раз, когда он публикует заметку об этом.

ВРЕМЯ, КОГДА МАГАЛИ МЕДИНА ВЗЯЛА ИНТЕРВЬЮ У ТИЛЬСЫ ЛОЗАНО

В 2015 году Магали Медина взяла интервью у Тильсы Лозано в её шоу Latina, где многие думали, что телеведущий спросит её о Локо Варгасе. Однако этого не произошло, что вызвало общественную критику. Позже, в шоу Espectáculos, журналистка вышла бы, чтобы раскрыть свои причины.

Довольно разозлившись, ведущая указала, что ей пришлось придерживаться пункта, подписанного ее тогдашним продюсером Ней Герреро, где менеджер Тильсы Лозано попросил, чтобы этот момент не трогал во время интервью.

Очень разозленная Магали Медина указала, что ее продюсер подписал это соглашение без ее разрешения, и, хотя она не хотела давать интервью, она в итоге сделала это, потому что она профессионал.

«С этим унизительным и недостойным соглашением мне не следовало делать программу. Я вышла, потому что я профессионал», - сказала в свое время Медина, отметив, что чувствовала себя кляпом.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: