López Obrador congratulates Fernández for “resisting the offensive of the right wing”

Мехико, 10 марта Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил своего аргентинского коллегу Альберто Фернандеса в письме за «сопротивление правому наступлению» на фоне споров по поводу соглашения Аргентины с Международным валютным фондом (МВФ). «Я рад, что вы достойно сопротивляетесь великому наступлению правого крыла, полагаясь на народ, чтобы продвинуться вперед перед лицом кризиса, который их переполняет», - прочитал Лопес Обрадор в этот четверг, выставляя письмо на своей утренней конференции. Мексиканский президент сообщил, что он отправил письмо со своей женой Беатрис Гутьеррес Мюллер, которая участвовала во вторник в мероприятии по случаю Международного женского дня в Аргентине и в эту пятницу будет представлять Мексику на инаугурации нового президента Чили Габриэля Борича. Лопес Обрадор направил послание Фернандесу, одному из своих ближайших союзников в Америке, на фоне дебатов в Конгрессе по поводу законопроекта о рефинансировании долга Аргентины перед МВФ. «Беатрис подтвердит нашу признательность и солидарность с вами; вы наш спутник. Мы знаем, что вы сталкиваетесь с натиском консервативной элиты вашей страны, которая в большей или меньшей степени, как и везде в мире, характеризуется нечестностью и лицемерием», - сказал он ему. В прошлый четверг правительство Аргентины и МВФ объявили о соглашении о новой программе расширенных фондов, которая предусматривает выплаты в размере около 45 миллиардов долларов, чтобы Аргентина могла погасить свои собственные долги в период с этого года по 2024 год. Выплаты производятся в соответствии с соглашением, подписанным в 2018 году во время правления правого толка Маурисио Макри (2015-2019). Перед прочтением письма Лопес Обрадор призвал МВФ, орган, который он также критиковал, «взять на себя ответственность, предоставить им возможности». Он также ответил на доводы Фернандеса о том, что долг и его условия являются наследством Макри. «Честные люди знают, что вы получили обанкротившуюся страну из-за безответственного решения вашего предшественника безгранично заимствовать народ Аргентины, в соучастии с правительствами и международными финансовыми организациями», - сказал он в своем письме. И добавил, что «теперь те же самые коррумпированные политики, олигархи и представители, стремятся обвинить» Фернандеса в «трагедии, которую они вызвали». «Я уверен, что вы будете защищены от медиа-стратегии государственного переворота, потому что вам помогает разум, вы работаете на людей и являетесь хорошим правителем», - заключил Лопес Обрадор. Палата депутатов Аргентины обсудит в этот четверг соглашение правительства Фернандеса с МВФ. Ожидается, что новый проект получит поддержку, поскольку основная оппозиционная коалиция «Вместе за перемены», как ожидается, проголосует за то, чтобы только одна государственная кредитная операция была санкционирована исполнительной властью. Но существует неопределенность в отношении позиции правительственного сектора, близкого к вице-президенту Аргентины Кристине Фернандес, которая поставила под сомнение обязательства по корректировке перед Фондом. ШЕФ ппк/мкб/копия (фото) (видео)