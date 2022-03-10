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четверг 10 март 2022
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Россия

López Obrador congratulates Fernández for “resisting the offensive of the right wing”

10 март 2022

Мехико, 10 марта Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил своего аргентинского коллегу Альберто Фернандеса в письме за «сопротивление правому наступлению» на фоне споров по поводу соглашения Аргентины с Международным валютным фондом (МВФ). «Я рад, что вы достойно сопротивляетесь великому наступлению правого крыла, полагаясь на народ, чтобы продвинуться вперед перед лицом кризиса, который их переполняет», - прочитал Лопес Обрадор в этот четверг, выставляя письмо на своей утренней конференции. Мексиканский президент сообщил, что он отправил письмо со своей женой Беатрис Гутьеррес Мюллер, которая участвовала во вторник в мероприятии по случаю Международного женского дня в Аргентине и в эту пятницу будет представлять Мексику на инаугурации нового президента Чили Габриэля Борича. Лопес Обрадор направил послание Фернандесу, одному из своих ближайших союзников в Америке, на фоне дебатов в Конгрессе по поводу законопроекта о рефинансировании долга Аргентины перед МВФ. «Беатрис подтвердит нашу признательность и солидарность с вами; вы наш спутник. Мы знаем, что вы сталкиваетесь с натиском консервативной элиты вашей страны, которая в большей или меньшей степени, как и везде в мире, характеризуется нечестностью и лицемерием», - сказал он ему. В прошлый четверг правительство Аргентины и МВФ объявили о соглашении о новой программе расширенных фондов, которая предусматривает выплаты в размере около 45 миллиардов долларов, чтобы Аргентина могла погасить свои собственные долги в период с этого года по 2024 год. Выплаты производятся в соответствии с соглашением, подписанным в 2018 году во время правления правого толка Маурисио Макри (2015-2019). Перед прочтением письма Лопес Обрадор призвал МВФ, орган, который он также критиковал, «взять на себя ответственность, предоставить им возможности». Он также ответил на доводы Фернандеса о том, что долг и его условия являются наследством Макри. «Честные люди знают, что вы получили обанкротившуюся страну из-за безответственного решения вашего предшественника безгранично заимствовать народ Аргентины, в соучастии с правительствами и международными финансовыми организациями», - сказал он в своем письме. И добавил, что «теперь те же самые коррумпированные политики, олигархи и представители, стремятся обвинить» Фернандеса в «трагедии, которую они вызвали». «Я уверен, что вы будете защищены от медиа-стратегии государственного переворота, потому что вам помогает разум, вы работаете на людей и являетесь хорошим правителем», - заключил Лопес Обрадор. Палата депутатов Аргентины обсудит в этот четверг соглашение правительства Фернандеса с МВФ. Ожидается, что новый проект получит поддержку, поскольку основная оппозиционная коалиция «Вместе за перемены», как ожидается, проголосует за то, чтобы только одна государственная кредитная операция была санкционирована исполнительной властью. Но существует неопределенность в отношении позиции правительственного сектора, близкого к вице-президенту Аргентины Кристине Фернандес, которая поставила под сомнение обязательства по корректировке перед Фондом. ШЕФ ппк/мкб/копия (фото) (видео)

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