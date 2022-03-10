Llull: “We fought to the end and we came back playing with the heart”

Мадрид, 10 марта Серхио Лулл, фундаментальный в этот четверг в победе «Реала» над «Миланом», был отмечен как ключ к победе, с которой они боролись «до конца» и играли «сердцем», что позволило им вернуться в четвертой четверти, чтобы заставить дополнительное время, в котором в итоге они обыграли итальянцев со счетом 92-88. «Нам нужна была домашняя победа над такой хорошей командой, как Милан, с невероятным тренером, и мы просто боролись и работали до конца. Мы снова играем сердцем, это то, что мы должны делать в домашних матчах такого типа и с нашими болельщиками», - сказал Дазну балеарский разыгрывающий, набравший двадцать очков. «Мы боролись до конца и одержали победу», - добавил Лулл, который на вопрос, проделал ли он аналогичную работу с работой Карима Бенземы накануне в камбэке против «ПСЖ», ответил, что сравнивать его с французским нападающим «Реала» «- это что-то невероятное, потому что он отличный игрок». Со своей стороны, его аргентинский партнер по команде Габриэль Дек, автор 15 очков, напомнил, что мысленно они дошли до матча «из довольно плохой выбоины» и вынуждены улучшаться на своей трассе «и против отличной команды», поэтому они уходят довольными победой. ШЕФ asc