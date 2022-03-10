Living Under Occupation in Ukraine Between Russian Propaganda and Protests

Ольга Косова Львов (Украина), 10 марта Отмена оплаты кредитов и снижение тарифов на коммунальные услуги. Вот некоторые из обещаний, данных россиянами соседям украинского населения, что им удастся контролировать военным путем, в которых, несмотря на оккупацию и пропаганду, протесты против вторжения продолжаются. Ольга Оксана, учительница в Бердянске, прибрежном городе на юге Украины, расположенном примерно в 85 километрах от Мариуполя, который сейчас находится под российской оккупацией, рассказывает EFE о том, как российский пропагандистский аппарат работает среди населения после военной оккупации. По словам Оксаны, 50 лет, радио стало основным каналом коммуникации для россиян для распространения пропаганды, с всевозможными обещаниями «убедить людей быть на их стороне». «Похоже на пьесу Оруэлла. У нас нет стабильного соединения. Вчера они заняли радиостанцию и начали убеждать нас присоединиться к ним, говорить о нелегитимности наших президентов или об ужасных диверсантах полка АЗОВ», — говорит Оксана, которая называет эти радиосообщения «типичной» российской пропагандой. «И все это в сопровождении гимна России», - добавляет он ироничным тоном. Бердянск, как и подвергшийся бомбардировке Мариуполь, расположен на прибрежной полосе юга Украины, которая с начала вторжения 24 февраля стала объектом особого внимания военных из-за намерения изолировать страну от моря и обеспечить сухопутный коридор между аннексированным Крымом и самозваные народные республики Донецк и Луганск, независимость которых накануне вторжения признал президент России Владимир Путин. С этой целью Россия переместила свою технику и танки с Крымского полуострова, сумев взять под контроль несколько городов, таких как Мелитополь, Бердянск и Херсон, блокируя город Мариуполь, который находится на грани гуманитарной катастрофы. Город Николаев, расположенный на полпути между Херсоном и Одессой, с начала войны стал символом сопротивления. Согласно нескольким источникам, с которыми консультируется EFE, российские войска намеревались заручиться поддержкой местного населения этих городов, в основном русскоязычного, но с первых дней войны их улицы стали ареной протестов против российской оккупации. «В случае, если наши телефоны будут отключены, мы соглашаемся встречаться каждый день в 12 часов дня», - объясняет из Мелитополя Ана, 32-летняя музыкант, которая признает, что, хотя она немного боится, она скорее «умрет на Украине, чем будет жить в ДНР», самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Константин Рыжов, журналист-расследователь из Херсона, города, оккупированного Россией с 1 марта, говорит, что российская армия находится за пределами его города и что спецназ Росгвардия и Собр, которые регулярно участвуют в антиправительственных арестах в России, патрулируют его улицы. Рыжов, как и большая часть населения, не признает легитимность российской полиции: «Как будто наша полиция едет в другую страну для сбора штрафов», - говорит он. «Украина — это не Россия. Мы пережили Революцию достоинства, и у нас уже есть опыт. У российских сил есть плохая привычка забирать человека из толпы (чтобы остановить его), и люди там позволяют это сделать. Здесь, когда они попытались это сделать, толпа начала нападать на полицию и они испугались», - сказал он. Мэр Херсона Игорь Колыхаев даже был вынужден предупредить соседей о требованиях российских войск: «Пройдите один за другим, максимум два», «не провоцируйте военных» и «остановитесь при первом требовании». Однако российские войска не смогли помешать людям проводить массовые демонстрации в пользу Украины и против вторжения. Рыжов уверяет, что крупные бои идут на окраине Херсона, поэтому нельзя покидать город, где не хватает продовольствия и медикаментов. «Существует серьезная нехватка продуктов, а те, которые существуют, резко подорожали. Не все могут себе это позволить», — говорит Константин. Однако, по мнению журналиста, наиболее серьезной проблемой является нехватка лекарств: «Нет лекарств для пациентов с хроническими заболеваниями или для больных раком», - говорит он. В некоторых оккупированных городах российская армия доставила гуманитарную помощь, но в таких случаях большая часть населения не хочет ее принимать. ШЕФ ОК/ЧМА/РМЛ (фото)