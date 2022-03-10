Leclerc (Ferrari) best time in the morning at the Bahrain test

Мадрид, 10 марта Монако Шарль Леклерк, за рулем своего Ferrari, установил самое быстрое время в утренней сессии предсезонных тестов Формулы-1 на трассе Шакир (Бахрейн), в которой команды не раскрыли свои карты, а Mercedes W13, управляемый британцем Льюисом Хэмилтоном, взял прожектор для его дизайна с очень маленькими понтонами. Время, установленное Леклерком (1:34 .531), было недоступно для остальных, хотя почти все гонщики посвятили себя длинным пробегам, с проблемами в 10, в свою очередь, для некоторых из них, включая Гамильтона, немца Себастьяна Феттеля и мексиканца Серхио «Чеко» Переса. В конце сессии тайский Алекс Албон поставил свою Williams на второе место в таблице времени, отставая от Леклерка на пять десятых. Феттель, который продемонстрировал свою поддержку Украине в шлеме, добился своего самого быстрого круга за 38 минут до конца и занял третье место, отставая от Леклерка на 1,1 секунды. Чеко Перес взял 68 кругов на своем Red Bull RB18 (самый длинный на трассе) и закончил сессию на четвертом месте, отставая от Ferrari 1446 и на три десятых опередив Хэмилтона, пятого. Француз Эстебан Окон утром за рулем Alpine забил шестое самое быстрое время после 35 кругов. Он остался на 2237 позади Леклерка, а во второй половине дня его заменит испанец Фернандо Алонсо. На утренней сессии не было красного флага, которое прошло гладко. После часового перерыва на обед тестирование возобновится с участием новых водителей: Карлоса Сайнса, Фернандо Алонсо, Джорджа Рассела, Лэнса Стролла, Валттери Боттаса, Пьетро Фиттипальди и Даниэля Риччиардо, а Чеко Перес, Алекс Альбон и Пьер Гасли повторят свои команды.