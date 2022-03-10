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четверг 10 март 2022
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Россия

Lavrov says Putin is willing to meet with Zelenski

10 март 2022

Стамбул, 10 марта Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что глава Кремля Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, намекая на переговоры в Беларуси как на единственный жизнеспособный формат. На пресс-конференции после встречи в Турции со своими украинскими коллегами Дмитрием Кулебой и турецким Мевлютом Чавушоглу глава российской дипломатии Лавров заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским, если эта встреча принесет «добавленную стоимость» и послужит достижению решения и «установлению конкретных соглашения». При этом он отметил, что его сегодняшняя встреча с украинским и турецким коллегами не заменяет белорусский путь, который, по мнению Лаврова, является единственным жизнеспособным форматом. «Сегодняшний разговор подтвердил, что этот маршрут не имеет альтернативы», - сказал он, имея в виду обоснованность, которую Россия придает встречам в Беларуси. Он отметил, что намерение состоит не в создании «параллельного трека», как, возможно, идея украинской стороны, добавив, что поиск Киевом новых форматов предназначен только для того, чтобы «показать активность», которая заменяет «реальную работу». Он добавил, что состоявшиеся в Беларуси раунды очень четко показали, что нужно сделать для прекращения конфликта в Украине: демилитаризацию и денацификацию этой страны и обеспечение ее нейтрального статуса, сказал он. Он подчеркнул, что украинская сторона заверила, что вскоре ответит на конкретные письменные предложения, представленные российской стороной на последнем раунде переговоров в Беларуси.

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