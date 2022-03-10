Lavrov says Putin is willing to meet with Zelenski

Стамбул, 10 марта Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что глава Кремля Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, намекая на переговоры в Беларуси как на единственный жизнеспособный формат. На пресс-конференции после встречи в Турции со своими украинскими коллегами Дмитрием Кулебой и турецким Мевлютом Чавушоглу глава российской дипломатии Лавров заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским, если эта встреча принесет «добавленную стоимость» и послужит достижению решения и «установлению конкретных соглашения». При этом он отметил, что его сегодняшняя встреча с украинским и турецким коллегами не заменяет белорусский путь, который, по мнению Лаврова, является единственным жизнеспособным форматом. «Сегодняшний разговор подтвердил, что этот маршрут не имеет альтернативы», - сказал он, имея в виду обоснованность, которую Россия придает встречам в Беларуси. Он отметил, что намерение состоит не в создании «параллельного трека», как, возможно, идея украинской стороны, добавив, что поиск Киевом новых форматов предназначен только для того, чтобы «показать активность», которая заменяет «реальную работу». Он добавил, что состоявшиеся в Беларуси раунды очень четко показали, что нужно сделать для прекращения конфликта в Украине: демилитаризацию и денацификацию этой страны и обеспечение ее нейтрального статуса, сказал он. Он подчеркнул, что украинская сторона заверила, что вскоре ответит на конкретные письменные предложения, представленные российской стороной на последнем раунде переговоров в Беларуси. ШЕФ эгж-гк/фп