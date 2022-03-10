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четверг 10 март 2022
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Россия

Lavrov defies sanctions and claims to have “enough market” for his energy

10 март 2022

Стамбул, 10 марта Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня оспорил санкции против своей страны и запрет США на ее импорт, заявив, что «у нас достаточно рынка для нашей энергии, и он у нас всегда будет» «Запад пытается использовать Украину для подрыва нашей экономики, но это не удастся», - сказал он после встречи в Турции со своим украинским коллегой Дмитро Кулебой и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Лавров набросился в своем выступлении в СМИ, которое шло отдельно от того, что держал Кулеба, против «замыслов дяди Сэма», намекая на Соединенные Штаты, настаивая на своей убежденности в том, что он «руководит» всем Западом. «Мы никогда больше не будем зависеть от Запада», - сказал он, добавив, что «мы знаем, что он предаст нас снова, так же, как предает собственные ценности». Глава российской дипломатии также обвинил Запад в «использовании нефти и газа в качестве оружия» против России и вместо этого заявил, что Россия «никогда этого не делала». Реакция Запада в целом отражает то, что он назвал «русофобией» или «антироссийской истерией», поведение, которое распространяется «на СМИ», которые отражают только «точку зрения Украины». ШЕФ гк-эгв/джем/фп

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