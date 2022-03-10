Lavrov defies sanctions and claims to have “enough market” for his energy

Стамбул, 10 марта Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня оспорил санкции против своей страны и запрет США на ее импорт, заявив, что «у нас достаточно рынка для нашей энергии, и он у нас всегда будет» «Запад пытается использовать Украину для подрыва нашей экономики, но это не удастся», - сказал он после встречи в Турции со своим украинским коллегой Дмитро Кулебой и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Лавров набросился в своем выступлении в СМИ, которое шло отдельно от того, что держал Кулеба, против «замыслов дяди Сэма», намекая на Соединенные Штаты, настаивая на своей убежденности в том, что он «руководит» всем Западом. «Мы никогда больше не будем зависеть от Запада», - сказал он, добавив, что «мы знаем, что он предаст нас снова, так же, как предает собственные ценности». Глава российской дипломатии также обвинил Запад в «использовании нефти и газа в качестве оружия» против России и вместо этого заявил, что Россия «никогда этого не делала». Реакция Запада в целом отражает то, что он назвал «русофобией» или «антироссийской истерией», поведение, которое распространяется «на СМИ», которые отражают только «точку зрения Украины». ШЕФ гк-эгв/джем/фп