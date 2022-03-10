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четверг 10 март 2022
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Россия

Lavrov and Kuleba meet in Turkey to discuss the conflict in Ukraine

10 март 2022

Анкара, 10 марта Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министры России Сергей Лавров начали встречу на высшем уровне в Турции в четверг с начала российского вторжения две недели назад, чтобы договориться о выходе из конфликта, хотя позиции все еще отложены. Два министра прибыли в среду вечером в курорт Белек в провинции Анталия, и хозяин встречи, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, провел сегодня встречу с украинской делегацией, а затем с российской делегацией, как подтвердил его аккаунт в Twitter. Интервью началось, несмотря на огромные политические ожидания и ожидания СМИ, сразу после 11:00 по местному времени (8:00 по Гринвичу) в трехстороннем формате, согласно турецким правительственным источникам, сообщили Efe. Хотя ожидается, что встреча будет способствовать переговорам о более широком прекращении огня на местах, трудно предсказать масштабы его применения, и Кулеба уже вчера объявил, что у нее «ограниченные» ожидания. Россия настаивает на своих требованиях, таких как нейтралитет и демилитаризация Украины и признание Украиной суверенитета России над Крымским полуостровом и сепаратистскими республиками Донецк и Луганск. Конечно, Москва больше не требует свержения нынешнего украинского правительства, заявила в среду пресс-секретарь России. В то время как Украина намекнула на этой неделе, что может договориться о нейтральном статусе и отказаться подавать заявку на членство в НАТО, она отказывается уступать часть своей территории. С начала войны Турция сохраняет нейтралитет, с одной стороны, осуждая вторжение как «незаконное и несправедливое» и поддерживая «территориальную целостность Украины», включая Крым. С другой стороны, она поддерживает нормальные отношения с Россией, не соблюдая санкции ЕС. Кроме того, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет сегодня в Анталию, чтобы присоединиться к встрече. В заявлении, опубликованном в среду вечером, он заявил, что его цель - «продвинуть срочный вопрос обеспечения безопасности украинских ядерных объектов». Место, выбранное для встречи, муниципалитет Белек в провинции Анталия, район, полный роскошных отелей, провел в 2015 году встречу министров иностранных дел НАТО и саммит «большой двадцатки» того же года. Начиная с пятницы, здесь же проходит второй Дипломатический форум в Анталии, спонсируемый Турцией. ШЕФ ИУТ-ДТ/ДЖК/РМЛ/ФП (видео)

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