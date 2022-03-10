Lavrov and Kuleba meet in Turkey to discuss the conflict in Ukraine

Анкара, 10 марта Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министры России Сергей Лавров начали встречу на высшем уровне в Турции в четверг с начала российского вторжения две недели назад, чтобы договориться о выходе из конфликта, хотя позиции все еще отложены. Два министра прибыли вчера вечером в курорт Белек в провинции Анталия, и хозяин встречи, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, провел сегодня встречу с украинской делегацией, а затем с российской делегацией, как он подтвердил в своем аккаунте в Twitter. Встреча началась на фоне огромных политических и медийных ожиданий сразу после 11:00 по местному времени (8:00 по Гринвичу) в трехстороннем формате, согласно прямой трансляции турецкого канала NTV.