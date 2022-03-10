King Felipe VI says goodbye to Piñera in a meeting in La Moneda

Сантьяго де Чили, 10 марта Король Фелипе VI встретился в этот четверг в Ла-Монеде (резиденция правительства) с уходящим президентом Чили Себастьяном Пиньерой, который в пятницу передаст власть прогрессивному Габриэлю Боричу на торжественной церемонии в городе Вальпараисо. Ранее он встречался в муниципалитете Сантьяго с Боричем, который в течение дня принимал различные иностранные делегации, прибывающие на церемонию в консистории. Монарх прибыл в центр столицы в сопровождении председателя Сената Андера Хила, вице-президента правительства Иоланды Диас и министра по вопросам равенства Ирен Монтеро и поприветствовал людей, собравшихся у дверей ратуши перед входом в зал. Затем монарх посетит клуб Estadio Español, где он сыграет с испанской колонией в Чили, прежде чем вернуться в Ла-Монеду для официальной фотографии с остальными главами государств и посетить гала-ужин, организованный Пиньерой. В пятницу король и остальные члены испанской делегации отправятся в вышеупомянутый прибрежный город, расположенный примерно в 100 километрах к востоку от Сантьяго, для участия в торжественной церемонии передачи командования перед возвращением в Испанию. ШЕФ ммм/л (фото) (видео)