Keys to the war between Russia and Ukraine

Гражданское население, оказавшееся в ловушке огороженных или разрушенных городов и поселков на Украине, страдает от перебоев в электроснабжении и нехватке продовольствия и других жизненно важных услуг. Тысячи людей надеялись сбежать в четверг по безопасным маршрутам, согласованным Украиной и Россией.

Если гуманитарные коридоры продержатся во время прекращения огня, запланированного на этот день в этих местах, то это будет третий день эвакуационных операций. До сих пор 35 000 человек смогли бежать через эти безопасные коридоры.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, в среду гуманитарные коридоры работали в трех частях страны. Ожидалось, что семь маршрутов будут обслуживать семь маршрутов.

«Мы будем молиться, чтобы вывезти людей из Мариуполя», — сказал Зеленский, имея в виду портовый город, который уже девять дней находится в осаде и в котором проживает полмиллиона человек. Власти сообщили в четверг, что в результате авиаудара в городе по детскому и родильному дому в среду погибли три человека, в том числе девочка.

Министры иностранных дел Украины и России встретились в четверг в Турции в рамках переговоров на самом высоком уровне. Две недели войны заставили два миллиона человек бежать из страны, половина из которых дети.

В четверг Великобритания объявила о санкциях против семи богатых россиян, включая владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича.

Вот посмотрите на ключи к войне.

ЧТО ВЫ ВИДЕЛИ ПРЯМО ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ АП?

Видеозапись авианалета в среду на родильное отделение в Мариуполе показывает громовые шумы, сопровождаемые шумом разбитого стекла и автомобильной сигнализации, когда дым поднимается за пределы соседнего здания. Среди пострадавших в результате нападения были женщины, ожидающие родов, дети и врачи.

Спасатели эвакуировали раненых, как беременную женщину на носилках. Она была бледной и держала живот, когда ее посадили в машину скорой помощи. За пределами больницы женщина с маленьким ребенком на руках плакала от разочарования, в то время как украинский солдат перебинтовал голову другой женщины.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что подтвердила 18 нападений на медицинские учреждения с начала российского вторжения две недели назад.

В Мариуполе рабочие бесцеремонно похоронили не менее 70 человек, включая солдат и гражданских лиц, в открытой могиле на кладбище в самом центре города.

Фотографы и журналисты AP задокументировали, как мирные жители городов к северо-западу от столицы направлялись в Киев в среду по гуманитарному коридору. Пока на заднем плане звучала спорадическая стрельба, пожарные благополучно посадили старика в тачку, мальчик схватил за руку солдата, который помогал ему, и женщина медленно продвигалась вперед с кошкой, укрытой под пальто.

ПРОВОДЯТСЯ ЛИ БЕЗОПАСНЫЕ ЭВАКУАЦИИ?

В четверг городской совет Мариуполя опубликовал видео, на котором автобусы движутся по шоссе и указывают на то, что колонна с продуктами питания и медикаментами уже в пути. Такие транспортные средства можно использовать для возвращения эвакуированных граждан.

В четверг также планировалось эвакуировать мирных жителей из других городов, таких как Изюм и Волновая.

Зеленский сообщил, что в среду были открыты три гуманитарных коридора из Сум на северо-западе; пригорода Киева и Энергодара, южного населения, где российские войска захватили крупную атомную электростанцию.

ЧТО ЕЩЕ ПРОИСХОДИТ НА ЗЕМЛЕ?

Российские войска захватили несколько городов вокруг Киева и все еще пытаются захватить Чернигов на севере и продвинуться над городами Николаев, Кривой Рог, Вознесенск и Нововоронцовка на юге, сообщили в четверг украинские вооруженные силы.

Россия развернула более 150 000 солдат и сохраняет большие и, возможно, решающие преимущества в огневой мощи, несмотря на сильное сопротивление Украины и глобальное финансовое давление, направленное на сдерживание ее экономики.

Несколько европейских стран отправили оружие в украинскую армию. Палата представителей США приняла в среду вечером огромный законопроект о расходах, согласно которому США направит 13,6 миллиарда долларов помощи Украине и ее европейским союзникам, почти половину этой суммы - на отправку войск и оружия в Восточную Европу и оснащение там союзных войск.

Гражданские власти сообщили о ночном обстреле Россией пригородов Киева и двух других городов, а также об артиллерийском обстреле Харькова, второго по величине города страны на востоке.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в четверг попросила российскую армию предоставить ремонтному персоналу доступ для восстановления электроснабжения Чернобыльской АЭС и ремонта поврежденного газопровода, который оставил Мариуполь и другие южные города без отопления.

Правительство Украины заявляет, что около 20 000 иностранцев присоединились к так называемому Международному легиону территориальной обороны Украины, который предоставит им оружие для борьбы по прибытии. Несколько тысяч граждан США обратились с просьбой о присоединении, хотя независимые эксперты опасаются, что боевые действия могут также привлечь больше белых сторонников превосходства, которые, как полагают, сражаются по обе стороны конфликта.

КАКОЙ ОБРАЗ ВНУТРИ РОССИИ?

Отдельные антивоенные протесты продолжаются, но люди в России теряют источники информации о происходящем.

Великобритания объявила о замораживании активов и запрете на поездки на территорию Великобритании семи богатых людей, включая владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, который пытался продать клуб Премьер-лиги в ожидании санкций.

В четверг список компаний, прекративших свою деятельность в России, пополнился и включает немецкую модную фирму Hugo Boss, которая временно закрыла свои магазины, и американскую сеть отелей Hilton, которая закрыла свой корпоративный офис в Москве и приостановила продвижение новых отелей в России. 26 отелей Hilton в России, которые остаются открытыми, принадлежат и управляются франчайзи.

Хайнекен, Юниверсал Мьюзик, Дискавери ТВ, Макдональдс, Старбакс, Кока-Кола, Пепсико и Дженерал Электрик уже приостановили свою деятельность в России. Amazon также прекратила поставки продуктов, продаваемых на своей платформе, в Россию и Беларусь.