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четверг 10 март 2022
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Россия

Katalin Novák, elected by Parliament as the new president of Hungary

10 март 2022

Будапешт, 10 марта Парламент Венгрии впервые избрал в этот четверг 44-летнюю женщину Каталин Новак президентом Республики сроком на пять лет при поддержке голосов правящей ультранационалистической партии Фидес. Новак, бывший министр по делам семьи, который вступит в должность 10 мая, получил 137 голосов из 188 (среди 199 депутатов), а кандидат от оппозиции, экономист Петер Рона, получил 51 поддержку. В своей первой речи в качестве избранного президента Новак пообещала быть «хорошим главой государства, который защищает семью как основу суверенитета», при этом назвав российское вторжение в Украину, страну, соседнюю с Венгрией, «неприемлемым. Сегодня состоялись восьмые президентские выборы в Венгрии после падения «железного занавеса», и новый глава государства, очень близкий к нынешнему премьер-министру Виктору Орбану, стал не только первой женщиной на этом посту, но и самым молодым человеком. Из-за его большой лояльности Орбану его избрание было важным для Фидес, поскольку 3 апреля в Венгрии состоятся парламентские выборы, на которых оппозиция, объединенная в большую коалицию, стремится добиться смены правительства. Несмотря на то, что это представительная должность с ограниченными полномочиями, Новак будет иметь право временно блокировать принятие законов, назначать референдумы и препятствовать работе правительства, возглавляемого до сих пор оппозицией. Уходящий президент Венгрии Янош Адер, также близкий и лояльный Орбану, занимал этот пост с 2012 года. ШЕФ мин/джк/ч (фото)

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