Jussie Smollett is sentenced for simulated attack

ЧИКАГО (AP) — Актер Джусси Смоллетт вернулся в суд в четверг, чтобы выяснить, отправит ли судья его в тюрьму за ложь полиции о расистском и гомофобном нападении, которое он сам организовал или освободит его условно-досрочно.

Смоллетт прибыл во второй половине дня в здание суда округа Кук в сопровождении членов семьи и их адвокатов. На слушании его команда защиты сначала добивалась отмены вердикта присяжных на законных основаниях.

Адвокат защиты Тина Гландиан заявила, что ошибки предшествовали судебному процессу и утверждала, что судья округа не имеет полномочий разрешить второе судебное преследование Смоллетта во главе со специальными прокурорами после того, как прокурор округа Кук Ким Фокс сняла с нее все обвинения. Но судьи редко удовлетворяют такие просьбы.

Смоллетту, который, как ожидается, продолжит отрицать свою причастность к предполагаемому нападению в январе 2019 года, грозит до трех лет тюрьмы за каждое из пяти серьезных преступлений нарушения общественного порядка (обвинение, поданное во лжи полиции), за которые он был осужден. Присяжные оправдали его по шестому пункту обвинения.

Но поскольку у него нет судимости и обвинительный приговор вынесен за ненасильственное преступление низкого уровня, эксперты не ожидают, что его отправят в тюрьму. Вас могут отправить в окружную тюрьму не более чем на год или, если судья округа Кук Джеймс Линн решит, условно-досрочное освобождение и выполнение общественных работ в той или иной форме.

Масштабы и масштабы полицейского расследования были важной частью судебного процесса и являются ключом к ожидающему рассмотрения иску на сумму 130 000 долларов, который город подал против Смоллетта, чтобы возместить расходы на сверхурочную работу полиции, чтобы судья также мог обязать актера выплатить крупный штраф и реституцию.

Приговор четверга может стать заключительной главой уголовного дела, подлежащего апелляции, которое сделало международные заголовки, когда Смоллетт, который является чернокожим и геем, сообщил полиции, что двое мужчин в балаклавах избили его и выкрикивали расовые и гомофобные оскорбления в его адрес на темной улице в Чикаго, прежде чем убежать.

В декабре Смоллетт был осужден в ходе судебного процесса, который включал показания двух братьев, которые сообщили присяжным, что актер заплатил им за совершение нападения, дал им деньги на балаклавы и веревку и поручил им использовать веревку в качестве веревки. Прокуроры заявили, что Смоллетт сказал им, какие расистские и гомофобные оскорбления им следует кричать, и что Смоллетт находится в «стране MAGA», отсылкой к лозунгу президентской кампании Дональда Трампа.

Смоллетт, который знал мужчин по их работе над телевизионным сериалом «Империя», снятым в Чикаго, заявил, что не узнал их и что он не знал, что на него напали мужчины.

Во время слушания прокуроры и адвокаты Смоллетта будут иметь возможность представить свидетелей и позволить Смоллетту сделать заявление. Актер мог повторить некоторые вещи, которые он рассказал присяжным во время суда о том, что просто стал жертвой насильственного преступления.

Смоллетт также мог рассказать судье, как он говорил с присяжными ранее, о своей обширной истории волонтерства и благотворительных пожертвований. И я мог бы сказать, что тот факт, что дело оставило его карьеру в руинах, - это наказание, достаточное, чтобы избежать тюремного срока.

В отличие от судебного процесса, Линн допустила присутствие фотографов и телевизионной камеры в суде на слушании, чтобы публика впервые смогла увидеть и услышать выступление Смоллетта в суде.