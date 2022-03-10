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четверг 10 март 2022
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Россия

«Хунта де Весинос» делает гей-любовь заметной в своей недавней главе, и пользователи аплодируют за то, что транслировали ее в семейные часы

В недавней главе Junta de Vecinos вы можете увидеть, как два ее мужских персонажа выражают свою любовь поцелуем.

10 март 2022

Хунта де Весинос сегодня является одним из самых популярных сериалов на перуанском телевидении, его сюжет и истории привлекают публику со дня премьеры. Однако в последней главе ему удалось преодолеть барьеры, сумев еще больше взволновать людей, которые смотрят программу.

В своей последней трансляции он сделал видимой гей-любовь двух своих мужских персонажей, Джоты и Густаво, сыгранных Фаусто Молиной и Эмануэлем Сориано соответственно.

Сцена успела взволновать многих, развязав даже эйфорию в социальных сетях. Многие аплодировали не только тому, что это однополые любовные истории в перуанской постановке, но и то, что эта сцена транслировалась в семейные часы.

ЛЮБОВНАЯ СЦЕНА

На снимке вы можете видеть нервного Джота, ожидающего Густаво в своем доме. Неожиданно последний стучится в дверь, и Jota открывается. «Ты нервничаешь, я знаю почему, слушай, я тоже очень нервничаю, но я хочу, чтобы это произошло», - говорит персонаж Фаусто Молина.

Внезапно он застенчиво целует Густаво, который соответствует ему и целует его гораздо дольше.

РЕАКЦИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

«Для многих это может ничего не значить, кроме меня, лесбиянки, которая стояла за этой работой, снова и снова наблюдая за поцелуем в монтаже, я могу сказать, что мы совершили гигантский скачок на перуанском телевидении. Мы существуем!» , написал пользователь Twitter, работающий над постановкой «Хунты де Весинос».

Как и она, было много пользователей, которые высказывались об этом, поздравляя постановку с большим шагом, который она сделала с этой сценой.

Как вы помните, постановка находится под руководством Мигеля Сулоаги и включает в себя спектакли мексиканской актрисы Синтии Клитбо, аргентинской Барбары Торрес, граждан Андреса Визе, Серхио Гальяни, Мигеля Исы, Карины Джордан, Игнасио Ди Марко и других.

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