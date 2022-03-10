«Хунта де Весинос» делает гей-любовь заметной в своей недавней главе, и пользователи аплодируют за то, что транслировали ее в семейные часы

Хунта де Весинос сегодня является одним из самых популярных сериалов на перуанском телевидении, его сюжет и истории привлекают публику со дня премьеры. Однако в последней главе ему удалось преодолеть барьеры, сумев еще больше взволновать людей, которые смотрят программу.

В своей последней трансляции он сделал видимой гей-любовь двух своих мужских персонажей, Джоты и Густаво, сыгранных Фаусто Молиной и Эмануэлем Сориано соответственно.

Сцена успела взволновать многих, развязав даже эйфорию в социальных сетях. Многие аплодировали не только тому, что это однополые любовные истории в перуанской постановке, но и то, что эта сцена транслировалась в семейные часы.

ЛЮБОВНАЯ СЦЕНА

На снимке вы можете видеть нервного Джота, ожидающего Густаво в своем доме. Неожиданно последний стучится в дверь, и Jota открывается. «Ты нервничаешь, я знаю почему, слушай, я тоже очень нервничаю, но я хочу, чтобы это произошло», - говорит персонаж Фаусто Молина.

Внезапно он застенчиво целует Густаво, который соответствует ему и целует его гораздо дольше.

РЕАКЦИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

«Для многих это может ничего не значить, кроме меня, лесбиянки, которая стояла за этой работой, снова и снова наблюдая за поцелуем в монтаже, я могу сказать, что мы совершили гигантский скачок на перуанском телевидении. Мы существуем!» , написал пользователь Twitter, работающий над постановкой «Хунты де Весинос».

Как и она, было много пользователей, которые высказывались об этом, поздравляя постановку с большим шагом, который она сделала с этой сценой.

Как вы помните, постановка находится под руководством Мигеля Сулоаги и включает в себя спектакли мексиканской актрисы Синтии Клитбо, аргентинской Барбары Торрес, граждан Андреса Визе, Серхио Гальяни, Мигеля Исы, Карины Джордан, Игнасио Ди Марко и других.

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