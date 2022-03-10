Juan Reynoso, disgusted by Cruz Azul's failures against Montreal

Мексика, 10 марта Перуанский Хуан Рейносо, тренер мексиканца Крус Асуль, заявил в среду, что, несмотря на то, что его команда обыграла MLS Montreal, ему противно матч из-за неудач его команды определить. «Мы уходим с таким отвращением из-за того, что команда сгенерировала, мы заслужили еще пару голов или треть, но это футбол, и ничья открыта, все еще зависит от нас», - объяснил тренер после победы Круза Азула над Монреалем со счетом 1:0 в первом матче четвертьфинала лиги чемпионов concacaf. Южноамериканский стратег считал, что канадская команда никогда не представляла серьезной угрозы для своего вратаря Хосе де Хесуса Короны. «Это силово, у нас его сегодня не было, они восстановились последние 10-15 минут игры, они сгенерировали что-то другое, но дело не в том, что «Чуй» тоже покрыл что-то важное», - добавил он. Рейносо считал, что перегрузка матчей, которые его игроки пережили в последние недели, также повлияла на то, что Круз Азул не забил больше голов в ворота «Монреаля». «Это немного всего, перегрузка матчей, и так далее, что означает, что мы не поддерживали интенсивность 90 минут дуэли», - сказал он. Перуанец сообщил, что в ближайшие дни он сосредоточится на управлении нагрузкой своих футболистов, которые будут принимать Pumas UNAM в субботу на десятый день мексиканской Клаусуры, а в среду они сыграют в Канаде поединок против Монреаля. «Я знаю, что каждый матч — это отдельная история. Там им будет тяжело забивать голы. Важно, как мы оптимизируем нагрузки. На данный момент на турнире мы должны сделать ставку на Concacaf», - сказал он. Хуан Рейносо полагал, что его фанаты не будут вызывать насилия в матче против Pumas, одного из главных соперников Круса Асула в Лиге, тем самым гарантируя, что битва, подобная той, в которой 26 человек получили травмы в Керетаро-Атласе в прошлую субботу, не повторится. «Ситуация в Керетаро настолько свежа, что это будет матч, в котором будет лишен здравый смысл и любовь к ближнему. Надеюсь, что среди всех участников мы, пресса, фанаты, сдержанность преобладаем, и это будет полная вечеринка, как футбол», - отправил он. ркг/гб/еа