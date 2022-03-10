AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
четверг 10 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Juan Reynoso, disgusted by Cruz Azul's failures against Montreal

10 март 2022

Мексика, 10 марта Перуанский Хуан Рейносо, тренер мексиканца Крус Асуль, заявил в среду, что, несмотря на то, что его команда обыграла MLS Montreal, ему противно матч из-за неудач его команды определить. «Мы уходим с таким отвращением из-за того, что команда сгенерировала, мы заслужили еще пару голов или треть, но это футбол, и ничья открыта, все еще зависит от нас», - объяснил тренер после победы Круза Азула над Монреалем со счетом 1:0 в первом матче четвертьфинала лиги чемпионов concacaf. Южноамериканский стратег считал, что канадская команда никогда не представляла серьезной угрозы для своего вратаря Хосе де Хесуса Короны. «Это силово, у нас его сегодня не было, они восстановились последние 10-15 минут игры, они сгенерировали что-то другое, но дело не в том, что «Чуй» тоже покрыл что-то важное», - добавил он. Рейносо считал, что перегрузка матчей, которые его игроки пережили в последние недели, также повлияла на то, что Круз Азул не забил больше голов в ворота «Монреаля». «Это немного всего, перегрузка матчей, и так далее, что означает, что мы не поддерживали интенсивность 90 минут дуэли», - сказал он. Перуанец сообщил, что в ближайшие дни он сосредоточится на управлении нагрузкой своих футболистов, которые будут принимать Pumas UNAM в субботу на десятый день мексиканской Клаусуры, а в среду они сыграют в Канаде поединок против Монреаля. «Я знаю, что каждый матч — это отдельная история. Там им будет тяжело забивать голы. Важно, как мы оптимизируем нагрузки. На данный момент на турнире мы должны сделать ставку на Concacaf», - сказал он. Хуан Рейносо полагал, что его фанаты не будут вызывать насилия в матче против Pumas, одного из главных соперников Круса Асула в Лиге, тем самым гарантируя, что битва, подобная той, в которой 26 человек получили травмы в Керетаро-Атласе в прошлую субботу, не повторится. «Ситуация в Керетаро настолько свежа, что это будет матч, в котором будет лишен здравый смысл и любовь к ближнему. Надеюсь, что среди всех участников мы, пресса, фанаты, сдержанность преобладаем, и это будет полная вечеринка, как футбол», - отправил он. ркг/гб/еа

новости без цензуры