Эмоциональная встреча журналистки Валентины Алазраки с Луисом Доналду Колозио Риохасом, мэром Монтеррея

Валентина Алазрраки, ветеран мексиканской журналистки, которая десятилетиями была корреспондентом в Ватикане, накануне поделилась в своих социальных сетях эмоциональной встречей с Луисом Доналду Колосио Риохасом, мэром северного города Монтеррей и сыном политика PRI Луиса Доналду Колосио, который баллотировался на пост президента Мексики в 1994 году, когда на него было совершено покушение.

Журналистка начала с краткого визита в Монтеррей, столицу штата Нуэво-Леон, где она воспользовалась возможностью встретиться с мэром, с которым познакомилась в детстве, когда он впервые причащался в Святом Престоле.

«Это была абсолютно закрытая встреча, которую я просил, потому что мне всегда хотелось увидеть мальчика, который 28 лет назад путешествовал по Италии и Ватикану с Дианой Лаурой, его необыкновенной матерью. Его отец умер за 4 месяца до этого. Его мать уже была очень больна. По этому случаю они отправились к Папе Иоанну Павлу II в резиденции Кастель Гандольфо. Луис Доналду совершил в тот день свое первое причастие от рук папы», - сказал Алазраки.

Корреспондент также раскрывает более подробные сведения, которые наполняют эту главу эмоциями: прошло четыре месяца с момента убийства Луиса Дональдо Колозио Мурриеты, кандидата в президенты от Институционно-революционной партии (PRI), на выборах 1994 года, который прибыл в Тихуану 23 марта того же года, чтобы провести события прозелитизма, когда в акте в районе Ломаса Тавринаса он получил пару выстрелов, которые запечатали его смерть.

Алазраки указывает в своей публикации еще один факт, который сделал эту встречу в Ватикане восхитительной: Диана Лаура была довольно больна раком; она умрет через несколько месяцев после этого случая, именно поэтому она оставила Колозио Риохас в детском доме.

Валентина Алазраки встретилась с мэром Монтеррея Луисом Доналду Колозио Риохасом и поделилась восхитительной памятью, которая их объединяет (Fb: Валентина Алазраки)

«Сразу после этого я провел длинное интервью, которое меня глубоко запомнило. Это была встреча двух женщин с их печалями и дуэлями. Возможно, интервью, которое больше всего тронуло меня за эти 47 лет познавательной работы. Я хотел снова увидеть «этого ребенка», чтобы вспомнить тот момент, который так сильно запомнил меня и, конечно, его тоже. Я благодарю вас за предоставленные мне минуты. Я хотела поделиться им с вами», — заключила журналистка в своем послании.

Валентина Алазраки — 67-летняя журналистка. Она родилась в Мехико в 1955 году, дочь итальянской актрисы и мексиканского режиссера кино и театра турецкого происхождения, которая развелась, когда была маленьким ребенком.

С 1974 года работал корреспондентом Ватикана и Италии в мексиканском медиагиганте Televisa. До пандемии COVID-19, в 2019 году, журналистка получила признание за свой 150-й папский путь, которого достигли очень немногие.

Валентина Алазраки встретилась с мэром Монтеррея Луисом Доналду Колозио Риохасом и поделилась восхитительной памятью, которая их объединяет (Fb: Валентина Алазраки)

Она представляет себя журналисткой, римско-католической миряниной и матерью. Он активно сотрудничал с клириками Церкви по вопросу педофилии. Именно в одном из своих выступлений он предупредил, что если учреждение не начнет признавать и публично признавать свои грехи, и преодолеть скандал вместо того, чтобы прикрывать его или перестать прятать головы, как страусы, общественное мнение и верующие будут еще более беспощадными. А журналисты, по его словам, не стали бы ходить вокруг куста.

Хотя она провела большую часть своей жизни в Италии, а не в Мексике, она утверждает, что гордо считает себя «полностью мексиканкой». Один раз для New York Times он сказал: «Мой муж говорит, что я трансформируюсь, когда нахожусь в Мексике и когда нахожусь с мексиканцами. Я совсем другой человек». Он следит за тем, чтобы его итальянская сторона вышла только при приготовлении пищи. «Это моя страсть, и я очень хорошо готовлю».

Она также говорит, что является поклонницей мексиканского народа, и особенно их женщин; она познакомилась с некоторыми мексиканскими женщинами, когда проводила исследование для книги о насилии в отношении женщин для католического фонда. «Они с большой силой реагируют на очень сложные ситуации», - сказал он.

Когда папа Павел VI умер, Алазраки была начинающим репортером мексиканской телевизионной станции и помогала освещать краткое папство Иоанна Павла I. Её большой скачок произошёл, когда она лихо устроила засаду на папу Иоанна Павла II, вскоре после своего избрания в 1978 году, и перед первой поездкой за границу в Мексику. По этому случаю она выскочила из-за каких-то горшков и подарила ей шляпу. «Теперь, когда я думаю об этом, я была сумасшедшей», - сказала она. «Но это сработало».

Его большая привилегия как журналиста, говорит он, «связана с чувством прикосновения к истории своими руками». Алазраки говорил в том интервью о том, что видел Иоанна Павла II с Фиделем Кастро на Кубе, с матерью Терезой в одном из своих домов для бездомных и с Нельсоном Манделой в конце апартеида. Он рассказал о визите Бенедикта XVI, немецкого папы, в Освенцим, а также о встрече Папы Франциска на Кубе с Кириллом I, патриархом Русской Православной Церкви. «Эти моменты останутся с тобой».





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