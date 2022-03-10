Jamaica offers free money to first cryptocurrency users

(Bloomberg) — Ямайка планирует бесплатно предоставить 16 долларов первым 100 000 гражданам, использующим Jam-Dex, цифровую валюту, которую страна скоро запустит.

В своем посте в Facebook премьер-министр Эндрю Холнесс заявил, что те, кто активирует цифровые кошельки после запуска валюты, получат «стимул» в размере 2500 ямайских долларов.

Страны Карибского бассейна стали лидерами в выпуске цифровых валют, выпущенных центральными банками, известными как CBDC. В отличие от биткойнов, dogecoin и других популярных криптовалют, CBDC являются цифровыми версиями национальной фиатной валюты. Багамские острова запустили первый в мире CBDC, песочный доллар, в октябре 2020 года. Восточно-карибский центральный банк запустил dCash в марте 2021 года.

Но внедрение идет медленно из-за пандемии и технических сбоев.

В своем выступлении перед законодательным собранием Ямайки на этой неделе министр финансов Найджел Кларк признал, что успех Jam-Dex зависит от реальной полезности. Чем больше магазинов, вендоров и баров принимают цифровую валюту, сказал он, «тем полезнее она становится и тем шире ее использование».

Центральный банк Ямайки пилотировал Jam-Dex, сокращение от Jamaica Digital Exchange, в 2021 году и заявляет, что он может быть запущен в следующем месяце.

Ямайцы с банковскими счетами автоматически получат право на цифровые кошельки Jam-Dex. Тем, у кого нет учетных записей, придется пройти упрощенный процесс «знай своего клиента» — практику предотвращения мошенничества, которую требуют регулирующие органы по всему миру.

Предложения с оплатой по мере использования распространены в криптопространстве. Когда Сальвадор конвертировал биткойн в законное платежное средство в прошлом году, он дал всем, кто активировал цифровой кошелек «Chivo», криптовалюту на сумму 30 долларов.

Но предложение Ямайки не получило всеобщего одобрения. Через несколько минут после заявления премьер-министра онлайн-комментаторы обвинили правительство в том, что оно предлагает «взятки», чтобы проложить путь для Jam-Dex.

Оригинальное примечание:

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