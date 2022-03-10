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четверг 10 март 2022
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Россия

Italian carriers will cease their activity due to fuel prices

10 март 2022

Рим, 10 марта Итальянские перевозчики прекратят свою деятельность внутри страны со следующего понедельника и на неопределенный период «из-за форс-мажорных обстоятельств», учитывая рост цен на топливо в результате войны в Украине. Забастовка была объявлена итальянской автономной ассоциацией автоперевозчиков Trasportounito, которая пояснила в заметке, что это не забастовка или конкретное требование, а инициатива, направленная на выявление трудностей, с которыми сталкивается сектор. Ассоциация подчеркнула, что «приостановка услуг стала неизбежной» из-за рекордного роста цен на топливо, которые начинают становиться неподъемными. Эта инициатива ставит под угрозу распределение товаров в магазины и супермаркеты, и это проблема, поскольку 85% товаров, продаваемых в Италии, путешествуют автомобильным транспортом. Группа из 600 водителей грузовиков с юга Италии уже прекратила свою деятельность на несколько дней в конце февраля, до вторжения России в Украину, в то время как на этой неделе итальянские рыбацкие лодки также не ловят рыбу по той же причине. Италия особенно зависит от России, покупая от 43 до 45 процентов годовых поставок газа и 10 процентов от общего объема баррелей сырой нефти, импортируемой внутри страны. Ассоциация потребителей Codacons предупредила, что эти протесты «окажут прямое влияние на пользователей, потому что поставки товаров будут приостановлены, а розничные цены вырастут в магазинах и супермаркетах». ШЕФ lsc/да

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