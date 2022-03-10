Вторжение в Украину: США попросили расследовать Россию за военные преступления в Мариуполе

U.S. Vice President Kamala Harris attends a news conference with Polish President Andrzej Duda (not pictured) at Belwelder Palace, amid Russia's invasion of Ukraine, in Warsaw, Poland March 10, 2022. Saul Loeb/Pool via REUTERS

На пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве, куда он отправился, чтобы продемонстрировать поддержку США членам восточного фланга НАТО, Харрис выразил свое возмущение бомбардировка родильного дома и сцены с кровью беременных женщин, а также другие нападения на гражданских лиц.

«Конечно, необходимо провести расследование, и мы все должны проявлять бдительность», — сказал Харрис, отметив, что ООН уже начала процесс рассмотрения жалоб. «Я не сомневаюсь, что весь мир прикован к этой войне и тому, что Россия сделала с точки зрения этой агрессии и этих зверств».

Тела мирных жителей, погибших в Мариуполе в результате бомбардировки российских войск (AP Photo/Евгений Малолетка)

Пострадавшая беременная женщина спускается по лестнице поврежденного ракетой родильного дома в Мариуполе, Украина, в среду, 9 марта 2022 года. (AP Photo/Евгений Малолетка)

Со своей стороны Дуда считал «очевидным, что россияне совершают военные преступления на Украине». Он добавил, что, по его мнению, вторжение «имеет черты геноцида, его цель - уничтожить и уничтожить нацию».

Харрис высоко оценил щедрость поляков, принявших почти 1,5 миллиона беженцев с момента вторжения России в Украину в прошлом месяце.

Женщина пытается унести остатки личных вещей после нападения на больницу матери и ребенка в Мариуполе (AP Photo/Евгений Малолетка)

Украинские спасатели и волонтеры перевезли беременную женщину среди останков родильного дома, поврежденного снарядами в Мариуполе, Украина, в среду, 9 марта 2022 года. (AP Photo/Евгений Малолетка)

«Я наблюдал и читал о работе простых людей, которые делают необычные вещи, и поэтому я приношу им благодарность американского народа», - сказал Харрис во время предыдущей встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким спустя несколько часов после того, как нижняя палата Конгресса США приняла законопроект о расходах, который включает 13 600 миллионов долларов помощи Украине и ее европейским союзникам.

Закон предусматривает оказание помощи беженцам в размере 6,8 миллиарда долларов.

В ближайшие несколько часов вице-президент планирует встретиться с украинскими беженцами, бежавшими в Польшу с начала российского вторжения.

В пятницу Харрис отправится в Бухарест для встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

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