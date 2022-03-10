Вторжение в Украину: США попросили расследовать Россию за военные преступления в Мариуполе

На пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве, куда он отправился, чтобы продемонстрировать поддержку США членам восточного фланга НАТО, Харрис выразил свое возмущение бомбардировка родильного дома и сцены с кровью беременных женщин, а также другие нападения на гражданских лиц.
«Конечно, необходимо провести расследование, и мы все должны проявлять бдительность», — сказал Харрис, отметив, что ООН уже начала процесс рассмотрения жалоб. «Я не сомневаюсь, что весь мир прикован к этой войне и тому, что Россия сделала с точки зрения этой агрессии и этих зверств».
Со своей стороны Дуда считал «очевидным, что россияне совершают военные преступления на Украине». Он добавил, что, по его мнению, вторжение «имеет черты геноцида, его цель - уничтожить и уничтожить нацию».
Харрис высоко оценил щедрость поляков, принявших почти 1,5 миллиона беженцев с момента вторжения России в Украину в прошлом месяце.
«Я наблюдал и читал о работе простых людей, которые делают необычные вещи, и поэтому я приношу им благодарность американского народа», - сказал Харрис во время предыдущей встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким спустя несколько часов после того, как нижняя палата Конгресса США приняла законопроект о расходах, который включает 13 600 миллионов долларов помощи Украине и ее европейским союзникам.
Закон предусматривает оказание помощи беженцам в размере 6,8 миллиарда долларов.
В ближайшие несколько часов вице-президент планирует встретиться с украинскими беженцами, бежавшими в Польшу с начала российского вторжения.
В пятницу Харрис отправится в Бухарест для встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: