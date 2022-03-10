Интоксикация или коллективная истерия? 17 детей отключились в школе в Боготе

Странная ситуация возникла в эту среду в обеденное время в окружном образовательном институте Херардо Паредеса, расположенном в секторе Ринкон города Суба в Боготе. По крайней мере 17 несовершеннолетних нуждались в оценке симптомов медицинской бригадой районного секретариата здравоохранения.

По словам одной из матерей, в заявлениях для новостей RTVC Noticias некоторые дети, которые ели обед, начали терять сознание и рвоту в столовой, в то время как другие начали конвульсировать на полу.

Ввиду быстрого ухудшения состояния учащихся нескольким службам скорой помощи было предложено проверить состояние их здоровья. Дети нескольких лет вышли из кампуса на носилках перед ужасными глазами родителей, которые везли студентов во второй половине дня.

Эти посетители записывали происходящее с помощью камер на своих мобильных телефонах, задаваясь вопросом, безопасно ли оставлять детей на школьный день.

Причины обморока пока не очень ясны. Родители утверждают, по версии некоторых из их детей, что сок содержал галлюциногенное вещество, на которое студенты плохо реагировали.

Другая версия, первоначально принятая окружным департаментом образования, указывает на сознательное потребление галлюциногенов, «что вызывает общее недомогание в присутствии учащихся других классов».

По версии студентов, речь идет о массовом отравлении из-за плохого состояния пищи, предлагаемой в этом месте. По словам другого студента, часто предлагают испорченную еду или грязную посуду для сервировки обедов.

Однако директивы придерживаются иного мнения. Согласно версии, переданной радиостанции RCN г-жой Марией дель Кармен Мурсия, директором школы Херардо Паредес, некоторые дети запаниковали, увидев прибытие машин скорой помощи, столичной полиции и районных чиновников.

Этот страх, по ее словам, вызвал бы обморок, а не массовое отравление.

Есть только один способ узнать, кто прав: провести расследование. На данный момент, согласно заявлению, опубликованному SED за ночь, девять детей по-прежнему госпитализированы в больницу Суба, восемь из которых могут быть выписаны в ближайшие несколько часов. Еще один из них все еще находится под наблюдением. По словам ректора, у этого ребенка была изолированная респираторная проблема.

Все девять детей прошли вышеуказанное обследование. Кроме того, были собраны образцы еды, предложенной во время обеда. Согласно письму, также были собраны сладости, которые могли съесть несовершеннолетние, которые могли быть связаны с обмороком, который они перенесли.

Спекуляции продолжают расти, пока лабораторные результаты получены из всего собранного материала.

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