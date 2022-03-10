Интернасьонал дома обыграл Гремио со счетом 1:0

С наименьшим преимуществом в один гол «Интер» одержал победу над Гремио в матче за 9-й чемпионат Бразилии - чемпионат Гаучо 2022 года. Местный житель забил единственный гол в матче за 46 минут первого тайма через Давида. Получив голевую передачу от Фабрисио Бустоса, нападающий добил гол и обыграл вратаря соперника, чтобы забить свой гол.

Когда через 39 минут после первого тайма удар защитника Виктора Куэсты попал в полюс ворот соперника, и «Интернасьональ» остался желающим отпраздновать.

Фигурой партии был Дэвид. Нападающий «Интернасьонала» показал свой лучший уровень, забив 1 гол и 3 раза финишировав в противоположных воротах.

Маурисио также провел хороший матч. Международный руль, потому что он искал противоположный гол с 4 выстрелами.

Это была игра с большим количеством фолов и многочисленными перерывами. Было много предостережений: Матиас Вилласанти, Тайсон, Фабрисио Бустос, Мойзес, Тиаго Сантос, Габриэль Бошилия и Уэсли Мораес.

Стратегист «Интер» Александр Медина остановился в стартовой одиннадцати с расстановкой 4-5-1 с Даниэлем в воротах; Фабрисио Бустос, Кайке Роша, Виктор Куэста и Мойзес на линии обороны; Габриэль, Лизьеро, Эденильсон, Маурисио и Тайсон посередине; и Дэвид в атаке.

Со своей стороны, те, кого выбрал Роджер Мачадо, вышли на поле со схемой 4-4-2: Бренно проиграл три масти; Луис Орехуэла, Педро Жеромель, Бруно Алвес и Николас в защите; Тиаго Сантос, Матиас Вильясанти, Хаминтон Кампас и Рильдо в середине корта; и Джандерсон и Элиас Маноэль в середине корта руководить.

Судья, выбранный для проведения матча в Бейра-Рио, был выбран Леандро Вуаден.

В следующий день Интер выступит дома против Айморе, а Гремио посетит Нову-Амбургу.

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