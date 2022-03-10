AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
четверг 10 март 2022
більше новинбольше новостей
Россия

Intense day of meetings for Piñera and Boric before the change of command

10 март 2022

Сантьяго де Чили, 10 марта Уходящий президент Чили Себастьян Пиньера и приходящий Габриэль Борич провели в четверг напряженный день встреч с десятками международных делегаций, которые примут участие в церемонии смены командования в пятницу. Главы государств и правительств начали прибывать в Чили во второй половине дня в среду, а также президенты Эквадора и Доминиканской Республики Гильермо Лассо и Луис Абинадер соответственно, хотя подавляющее большинство сделало это в этот день. Король Испании Фелипе VI первым приземлился в четверг в сопровождении вице-президента правительства Иоланды Диас и министра по вопросам равноправия Ирен Монтеро, которые не сделали никаких заявлений по прибытии в столичный аэропорт. За ними последовал правитель Парагвая Марио Абдо, который подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами позволило «продвинуться вперед в процессе стратегической интеграции, которая позволяет нам иметь взаимодополняющие связи в поисках процветания наших народов». Через несколько минут прибыл президент Перу Педро Кастильо, который пожелал «товарищу и брату Боричу (...) наилучших успехов и чтобы его управление было тем, что нужно народу». В течение дня прибудут лидеры Уругвая Луис Лакаль Поу и Боливии Луис Арсе, а также премьер-министры Гаити Ариэль Анри и Гайаны Марк Филлипс. Последним прибудет президент Аргентины Альберто Фернандес, который, как ожидается, прибудет в пятницу. ПОКЕМОН В ПОДАРОК Борис, первый президент, который не входит в два центральных блока, правивших Чили с момента возвращения к демократии в 1990 году, провел 16 двусторонних встреч в муниципалитете Сантьяго в течение дня с главами государств и правительств и некоторыми специальными гостями из других стран. К последним относятся Беатрис Гутьеррес, жена президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора; вице-президент Бразилии Гамильтон Мурао и представитель правительства Соединенных Штатов Изабелла Касильяс. Он также поговорил с министром иностранных дел Японии Киёси Одаварой, который снялся в одном из анекдотов дня, подарив ему покебол и плюшевую игрушку Squirtle в приятном дипломатическом жесте и кивком молодости. Будущий правитель, которому всего 36 лет будет самым молодым в истории Чили, иногда заявлял, что является поклонником японского мультсериала. Несколько месяцев назад, и после вопроса пользователя Twitter о ее любимом покемоне, бывший студенческий лидер ответил следующим сообщением: «Сквиртл всегда». ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ Церемония инвестирования состоится с полудня пятницы на Национальном конгрессе, расположенном в Буэнос-Айресе, городе Вальпараисо, в 100 километрах от Сантьяго, со строгим санитарным протоколом и ограничением вместимости из-за пандемии. Ожидается, что в нем примут участие около 500 гостей, в то время как в предыдущих инвестициях их было 1300, включая одиннадцать глав государств и правительств со всего мира. Международные делегации также встретились с Пиньерой и позже посетят прощальный ужин, предложенный им во дворце Ла Монеда. Boric, который в этот четверг уехал в Вальпараисо, чтобы переночевать, выиграл декабрьское голосование, набрав 55,8% голосов и разницу почти в 12 пунктов от ультраправого Хосе Антонио Каста. Защитник конституционного процесса, в который погружена страна, и убежденный критик неолиберальной модели, установленной во время военного режима (1973-1990), бывший студенческий лидер хочет расширить роль государства в направлении модели социального обеспечения, аналогичной европейской. Она также возглавит феминистское правительство с 14 женщинами и 10 мужчинами, где наибольшую власть в будущем кабинете будет иметь независимый врач Изкия Сичес, первая женщина, занявшая пост министра внутренних дел в Чили. Среди специальных гостей Boric — никарагуанские писатели Джоконда Белли и Серхио Рамирес, кандидат в президенты Колумбии Густаво Петро, бывшие президенты Хосе Мухика (Уругвай) и Луис Инасиу Лула да Силва (Бразилия), хотя многие из них не примут участия из-за проблем с расписанием. ШЕФ ммм/пнм/копия (фото) (видео) (отчет на камеру)

новости без цензуры