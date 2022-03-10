Intense day of meetings for Piñera and Boric before the change of command

(Обновление с заявлениями и анекдотами дня) Сантьяго де Чили, 10 марта Уходящий президент Чили Себастьян Пиньера и приходящий Габриэль Борич провели в четверг напряженный день встреч с десятками международных делегаций, которые примут участие в церемонии смены командования в пятницу. Главы государств и правительств начали прибывать в Чили во второй половине дня в среду, а также президенты Эквадора и Доминиканской Республики Гильермо Лассо и Луис Абинадер соответственно, хотя подавляющее большинство сделало это в этот день. Король Испании Фелипе VI первым приземлился в четверг в сопровождении вице-президента правительства Иоланды Диас и министра по вопросам равноправия Ирен Монтеро, которые не сделали никаких заявлений по прибытии в столичный аэропорт. За ними последовал правитель Парагвая Марио Абдо, который подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами позволило «продвинуться вперед в процессе стратегической интеграции, которая позволяет нам иметь взаимодополняющие связи в поисках процветания наших народов». Через несколько минут прибыл президент Перу Педро Кастильо, который пожелал «товарищу и брату Боричу (...) наилучших успехов и чтобы его управление было тем, что нужно народу». В течение дня прибудут лидеры Уругвая Луис Лакаль Поу и Боливии Луис Арсе, а также премьер-министры Гаити Ариэль Анри и Гайаны Марк Филлипс. Последним прибудет президент Аргентины Альберто Фернандес, который, как ожидается, прибудет в пятницу. ПОКЕМОН В ПОДАРОК Борис, первый президент, который не входит в два центральных блока, правивших Чили с момента возвращения к демократии в 1990 году, провел 16 двусторонних встреч в муниципалитете Сантьяго в течение дня с главами государств и правительств и некоторыми специальными гостями из других стран. К последним относятся Беатрис Гутьеррес, жена президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора; вице-президент Бразилии Гамильтон Мурао и представитель правительства Соединенных Штатов Изабелла Касильяс. Он также поговорил с министром иностранных дел Японии Киёси Одаварой, который снялся в одном из анекдотов дня, подарив ему покебол и плюшевую игрушку Squirtle в приятном дипломатическом жесте и кивком молодости. Будущий правитель, которому всего 36 лет будет самым молодым в истории Чили, иногда заявлял, что является поклонником японского мультсериала. Несколько месяцев назад, и после вопроса пользователя Twitter о ее любимом покемоне, бывший студенческий лидер ответил следующим сообщением: «Сквиртл всегда». ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ Церемония инвестирования состоится с полудня пятницы на Национальном конгрессе, расположенном в Буэнос-Айресе, городе Вальпараисо, в 100 километрах от Сантьяго, со строгим санитарным протоколом и ограничением вместимости из-за пандемии. Ожидается, что в нем примут участие около 500 гостей, в то время как в предыдущих инвестициях их было 1300, включая одиннадцать глав государств и правительств со всего мира. Международные делегации также встретились с Пиньерой и позже посетят прощальный ужин, предложенный им во дворце Ла Монеда. Boric, который в этот четверг уехал в Вальпараисо, чтобы переночевать, выиграл декабрьское голосование, набрав 55,8% голосов и разницу почти в 12 пунктов от ультраправого Хосе Антонио Каста. Защитник конституционного процесса, в который погружена страна, и убежденный критик неолиберальной модели, установленной во время военного режима (1973-1990), бывший студенческий лидер хочет расширить роль государства в направлении модели социального обеспечения, аналогичной европейской. Она также возглавит феминистское правительство с 14 женщинами и 10 мужчинами, где наибольшую власть в будущем кабинете будет иметь независимый врач Изкия Сичес, первая женщина, занявшая пост министра внутренних дел в Чили. Среди специальных гостей Boric — никарагуанские писатели Джоконда Белли и Серхио Рамирес, кандидат в президенты Колумбии Густаво Петро, бывшие президенты Хосе Мухика (Уругвай) и Луис Инасиу Лула да Силва (Бразилия), хотя многие из них не примут участия из-за проблем с расписанием. ШЕФ ммм/пнм/копия (фото) (видео) (отчет на камеру)