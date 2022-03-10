Infographics forecasts of the 16H00 GMT

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

* Украина — конфликт — Россия:

1/ Карта основных мест, где происходили взрывы, обстрелы и бои между украинской и российской армией и районами, находящимися под российским контролем, по состоянию на 10 марта в 17:00 по Гринвичу (135 х 120 мм)

2/ Информационный бюллетень об истребителе МиГ-29, тактическом истребителе советского производства (90 х 105 мм)

3/ Карта Киева с указанием Белогородского моста, последнего моста, который все еще стоит между столицей и внутренними районами страны, и городов, где велись боевые действия (135 х 131 мм)

4/ Карта расположения Украиной гуманитарных коридоров, согласованных между Украиной и Россией для эвакуации гражданских лиц из зон боевых действий (135 х 133 мм)

5/ Карта Европы, показывающая перемещение украинских беженцев в другие европейские страны, по данным УВКБ (135 х 108 мм)

* Scorea-Elections-Politicis-Politics: Профиль Юн Сук Йель, избранного президента Южной Кореи (45 х 103 мм)

* Выборы-политика во Франции:

1/ Основные даты президентских выборов во Франции 10 и 24 апреля (90 х 68 мм)

2/ Кандидаты на пост президента Франции в преддверии президентских выборов во Франции в апреле (180 х 162 мм)

3/ Президенты Франции с 1959 года во время Пятой республики (180 х 95 мм)

* Эпидемия-вирус-пандемия здоровья:

1/ Количество смертей от covid-19 в разных странах по официальным данным и мировой баланс по состоянию на 10 марта в 11:00 по Гринвичу (91 x 66 мм)

2/ Глобальный баланс пандемии нового коронавируса по состоянию на 10 марта, 11:00 по Гринвичу (90 x 109 мм)

3/ Количество случаев и смертей от COVID-19 в Латинской Америке и Карибском бассейне и наиболее пострадавших странах по состоянию на 10 марта 16:00 по Гринвичу (45 x 86 мм)

Доступно:

- Украина-конфликт-Россия (8 инфографики)

- конфликт в Нигерии (45 x 49 мм)

- Чилийская политика (2 инфографики)

- Австралия - наводнения (90 x 97 мм)

- Эпидемия-вирус-пандемия здоровья (3 инфографики)

ЭКОНОМИКА

* Россия — Украина — банки конфликтов — санкции — энергетика — нефть — газ — Испания: карта Европы с действующей трубопроводной сетью, а также терминалами регазификации СПГ (180 х 147 мм)

* Экономика США, инфляция, рынки, индексы, политика, макроэкономика: график, показывающий годовую процентную динамику индекса цен в Соединенных Штатах с 1948 года (90 x 77 мм)

Доступно:

- Россия — Украина — конфликтные банки — санкции — энергетика-нефть-газ — Испания (180 х 147 мм)

- Украина — Россия — конфликтная экономика — долг (135 х 71 мм)

- санкции Украина-Россия-конфликт (180 x 116 мм)

- Мексика - индексы инфляции - экономика (45 x 73 мм)

ОБЩЕСТВО/КУЛЬТУРА/ЛЮДИ/НАУКА

Доступно:

- США - здравоохранение, хирургия животных, медицина (90 x 90 мм)

- законодательство Латинской Америки, права гомосексуалистов, брак, общество, законодательство (90 x 108 мм)

СПОРТ

* Лига чемпионов ФБЛ-Евро-2021-2022:

1/ Встречи и результаты ответных матчей второго раунда Лиги чемпионов 2021-2022 гг. (90 х 100 мм)

2/Квалификация бомбардиров Лиги чемпионов 2021-2022 гг., забивших не менее 4 голов (45 х 138 мм)

Доступно:

- ФБЛ-Евро-Лига чемпионов-2021-2022 гг. (90 х 100 мм)

п/нрм