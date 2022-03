Индепендьенте Медельин одержал домашнюю победу со счетом 2:1 против Америки де Кали

Для ключа Колумбии 2 на Кубке Южной Америки 2022 матч, сыгранный в эту среду, завершился со счетом 2:1 в пользу Подеросо де ла Монтанья. Голы в матче за хозяев поля забили Владимир Эрнандес (46 '1 т) и Андрес Кадавид (11'2Q, штрафной удар). В то время как гол на выезде забил Адриан Рамос (2' 2Q).

Нападающий Independiente Medellín Лучано Понс упустил возможность увеличить преимущество после того, как пропустил пенальти на 77-й минуте второго тайма.

Адриан Рамос отлично сыграл. Нападающий Америки де Кали блистал, реализовав 1 гол и отдав 37 правильных передач.

Владимир Эрнандес также хорошо выступил. Руль Independiente Medellín забил 1 гол, сделал 18 правильных передач и получил право на удар 3 раза.

Это была игра с большим количеством фолов и многочисленными перерывами. Во втором тайме была только одна карточка, на 82-й минуте Хуан Карлос Осорио получил желтую карточку.

DT из Индепа. Медельин, Хулио Комесанья, представил тактическую диспозицию 4-5-1 с Андресом Москера в воротах; Хуан Арболеда, Виктор Морено, Андрес Кадавид и Херман Гутьеррес на линии обороны; Дэвид Лоайса, Адриан Арреги, Хуан Москера, Владимир Эрнандес и Жан Пинеда в середине; и Лучано Понс в атаке.

Со своей стороны, команда Хуана Карлоса Осорио вышла с тактической диспозицией 5-3-2 с Джоэлом Гратеролом под тремя костюмами; Эбер Морено, Джон Гарсия, Хорхе Сегура, Брайан Медина и Элвис Москера в защите; Карлос Сьерра, Луис Алехандро Пас и Ларри Ангуло в середине площадки; и Адриан Рамос и Яго Фальке лидирует.

Флавио де Соуза отвечал за контроль за порядком игры во время матча.

The Mighty of the Mountain выходит в матч-реванш в надежде получить путевку в групповой стадии. В следующую среду, 16 марта, состоится ответный матч.

