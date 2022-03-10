In a new chapter of tensions, Nicaragua is left without ambassador to Spain

Манагуа, 10 марта Никарагуа осталась без посла в Мадриде, через семь месяцев после того, как правительство Педро Санчеса вызвало своего посла в Манагуа для консультаций и через четыре месяца после выборов, на которых президент Даниэль Ортега был переизбран на пятый срок, который Испания не признала как «издевательство». Правительство Никарагуа через свое министерство иностранных дел проинформировало Министерство иностранных дел Королевства Испания о снятии с должности посла Карлоса Миденсе, сандинистского интеллектуала, никарагуанского историка и ученого, назначенного на эту должность с октября 2016 года. Исполнительный директор Ортеги утверждал, что решение отозвать Миденс «является ответом на продолжающееся вмешательство, давление и угрозы в адрес нашего посла» со стороны Испании, «которые делают невозможным выполнение дипломатической работы». Министерство иностранных дел Испании подтвердило, что в четверг вызвало Миденса с просьбой объяснить отказ Никарагуа вернуть посла Испании в центральноамериканскую страну. Испанские дипломатические источники заверили Эфе, что государственный секретарь по Иберо-Америке и Карибскому бассейну и испанскому языку в мире Хуан Фернандес Триго вызвал Миденса, чтобы выразить свой дискомфорт в связи с положением посла Испании в Манагуа Марии дель Мар Фернандес-Паласиос, которого призвали консультации в августе 2021 года. Согласно источникам, Испания сообщила Миденсу, что отсутствие посла в Манагуа означает асимметрию в дипломатических отношениях между двумя странами. Через несколько часов правительство Никарагуа распорядилось отозвать своего посла в Испании от исполнения своих обязанностей. ИСПАНИЯ БЕЗ ПОСЛА В МАНАГУА 11 августа прошлого года правительство Испании вызвало Фернандеса-Паласиоса для консультаций в ответ на заявление, опубликованное накануне министерством иностранных дел Никарагуа, в котором, по данным Министерства иностранных дел, содержалась «грубая ложь о судебных и избирательных процессах» в Испании. Двумя днями ранее, 9 августа, никарагуанское правительство вызвало своих соответствующих послов в Аргентине, Коста-Рике, Колумбии и Мексике для консультаций во взаимность с тем, что сделали эти страны. Он также сделал это из-за «постоянных и незаслуженных высказываний, неуважительных, вмешивающихся, вмешивающихся и вмешивающихся в наши внутренние дела со стороны высших властей каждой из этих стран по вопросам, которые касаются только нашего народа и нашего правительства». Аргентина, Колумбия, Коста-Рика и Мексика вызвали своих послов для консультаций в Манагуа по поводу «тревожных политико-правовых действий» правительства Ортеги перед ноябрьскими выборами, в которых были исключены три оппозиционные политические партии и семь оппозиционных кандидатов в президенты заключен в тюрьму. Однако, хотя через два дня Испания вызвала своего посла в Манагуа для консультаций, Никарагуа тогда не сделала того же с ней в Мадриде. ПОСЛЕ ВЫБОРОВ НАПРЯЖЕННОСТЬ ВЫРОСЛА Никарагуа переживает политический и социальный кризис с апреля 2018 года, который усугубился после неоднозначных выборов, в ходе которых Ортега был переизбран на пятый срок подряд, четвертый по счету и второй с женой Росарио Мурильо в качестве вице-президента и его основными претендентами в тюрьме. Через день после этих выборов министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что в Никарагуа «не было справедливых, свободных или конкурентных выборов», и потребовал освободить задержанных оппонентов и журналистов, в том числе семерых, которые претендовали на пост президента в эти выборы. 24 февраля Никарагуа потребовала от Испании «дерзких, анахроничных, устаревших заявлений» министра иностранных дел Испании о центральноамериканской стране и ее дипломатических обязанностях, хотя и не уточнила, какие именно. «Мы не подданные испанской короны. Поэтому мы не приемлем никакого вмешательства со стороны этой страны или любой другой страны в наши внутренние дела», — заявили тогда никарагуанское правительство. Напряженность между двумя руководителями и перекрещивание обвинений начались месяцами ранее из-за арестов и тюремного заключения лидеров оппозиции и кандидатов на выборах в Никарагуа 7 ноября 2021 года, против которых Испания несколько раз реагировала решительными протестами. ШЕФ лфп/гф/ел (фото)