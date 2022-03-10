IMF expects war in Ukraine to worsen inflation in Latin America

Вашингтон, 10 марта Международный валютный фонд (МВФ) предупредил в четверг, что российское вторжение в Украину ухудшит инфляционную ситуацию в Латинской Америке из-за давления, которое он оказывает на цены на энергоносители, а также создает риски для поставок в регион. На цифровой встрече с журналистами управляющий директор Фонда Кристалина Георгиева напомнила, что инфляция во многих латиноамериканских странах уже стремительно росла до войны в Украине из-за трудностей с восстановлением после рецессии COVID-19. «И теперь, кроме того, давление на цены на энергоносители в связи с войной», — сказала Георгиева. Директор международного финансового института признал, что некоторые латиноамериканские страны-экспортеры продовольствия могут рассматривать войну как экономическую возможность увеличить свой экспорт в условиях падения российской и украинской конкуренции, но предупредил, что существуют риски даже для них. Дефицит удобрений, основными экспортерами которых являются Россия и Беларусь, в то время как Бразилия, например, является одним из крупнейших импортеров, и нарушение глобальной торговой системы могут создать трудности, которые потенциально исключают любые выгоды. Георгиева также сослалась на конкретную ситуацию в Карибском бассейне, где по-прежнему ожидается полное восстановление международного туризма по мере снижения интенсивности пандемии COVID-19, что теперь может занять еще больше времени из-за потери покупательной способности во всем мире из-за инфляционного давления война. ШЕФ дуга/памп/лаа