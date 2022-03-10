Hundreds of people evacuated in Indonesia after eruption of Merapi volcano

Вулкан Мерапи в Индонезии извергался в четверг, что вынудило более 250 человек эвакуироваться из этого района, сообщили власти.

Вулкан, один из самых активных в мире, несколько раз за ночь выпускал газ, вулканический пепел и камни на расстоянии около пяти километров от кратера, сообщил глава индонезийского агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

«Из-за горящих облаков 253 человека были эвакуированы в убежища», - пояснил Абдул Мухари в заявлении.

Власти попросили окружающих жителей не входить в этот район в пределах семи километров от кратера Мерапи, который может проецировать лаву и другие вулканические вещества, продолжил чиновник.

Дым и пепел заслонили часть неба густонаселенного района культурной столицы Джокьякарты на острове Ява.

В ноябре 2020 года, показав возобновление активности, власти подняли уровень оповещения вулкана Мерапи до второго по величине.

Последнее крупное извержение этого вулкана привело к гибели более 300 человек в 2010 году и привело к эвакуации около 280 000 человек.

В Индонезии насчитывается около 130 действующих вулканов. Этот архипелаг из более чем 17 000 островов расположен в так называемом «Огненном поясе» Тихого океана.

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