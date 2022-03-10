How has the pandemic changed after two years?

Как изменилась пандемия коронавируса за два года?

Все больше и больше стран предпочитают вернуться к нормальной жизни и научиться жить с вирусом. Разработаны безопасные и эффективные вакцины, и более известно, как лечить инфицированных людей.

Через два года после начала пандемии остаются вопросы вокруг COVID-19, но эксперты знают гораздо больше о том, как с ним бороться.

Вирус распространяется в основном по воздуху, когда инфицированный человек выдыхает, разговаривает, кашляет или чихает. Вот почему органы здравоохранения поощряют использование масок и вентиляцию помещений, а не сосредотачиваются на рекомендациях по очистке поверхностей, как это было в начале.

Лечение тех, кто заболел или нуждается в госпитализации, также изменилось. Среди существующих вариантов - противовирусные препараты, такие как препарат ремдесивир или новые таблетки, разработанные Pfizer и Merck; противовоспалительные препараты, включая стероиды, и, в зависимости от циркулирующего варианта, антитела, изготовленные в лаборатории для атаки вируса.

«Мир видел, как мы учимся лечить COVID-19 в режиме реального времени», — говорит Нейл Дж. Сехгал, адъюнкт-профессор политики и управления здравоохранением Школы общественного здравоохранения Мэрилендского университета.

Вакцины против коронавируса также были разработаны в рекордно короткие сроки. По состоянию на начало марта 10 формул получили разрешение Всемирной организации здравоохранения на экстренное использование.

Однако их распределение было неравномерным, несмотря на международные усилия по их более справедливому распространению, а дезинформация вызвала нежелание вакцинироваться.

И еще есть чему поучиться. Проводятся исследования для лучшего понимания стойкого COVID-19, который может длиться в течение нескольких месяцев после первоначального заражения. Кроме того, ученые внимательно следят за тем, чтобы определить следующий вариант с быстрым распространением.

«В конце концов, всем странам придется научиться жить с коронавирусом», — сказал Сехгал.