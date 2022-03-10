Hearing begins against those involved in the massacre of Jesuits in El Salvador

Сан-Сальвадор, 10 марта Суд Сальвадора провел первое слушание в четверг в отношении 13 человек, включая отставного генерала Рафаэля Бустильо и бывшего президента Альфредо Кристиани (1989-1994 годы), которых обвинили в участии в убийстве шести священников-иезуитов — пяти из них Испанцы — и два коллаборациониста в 1989 году в контексте внутреннего конфликта. Судебное разбирательство проводится в Третьем суде мира в Сан-Сальвадоре, и виновные привлекаются к ответственности за бездействие в убийстве, террористических актах, процессуальном мошенничестве и сокрытии. «У нас есть деяния, представляющие собой преступления против человечности и военные преступления», - заявил прессе один из прокуроров по этому делу, имя которого не было предоставлено службой безопасности. Единственные, кто присутствовал в начале слушания, это генерал в отставке Бустильо, бывший командующий ВВС, и подполковник в отставке Карлос Камило Эрнандес. Бустильо заявил журналистам, что надеется, что процесс «будет справедливым, придерживаться и закона, и правды». «Я снова здесь, потому что я невиновен, во вторник я вышел вперед (чтобы выяснить обвинения против него) и сегодня я снова здесь. Ложные заявления, которые дошли до сих пор, которые запятнали мое имя и мою честь, я никому ничего не должен», - сказал он. Бустильо является одним из 13 человек, включая бывшего президента Кристиани, причастных к резне, согласно запросу, поданному 25 февраля прокуратурой в суд. Помимо Кристиани, Эрнандеса и Бустильо выделяются солдаты Хуан Орландо Сепеда Эррера, Нельсон Иван Лопес Лопес и Хоакин Арнильдо Серна Флорес. Ранним утром 16 ноября 1989 года, в разгар крупнейшего партизанского наступления, зафиксированного во время Гражданской войны в Сальвадоре (1980-1992 годы), командование элитной армии казнило верующих и двух женщин в кампусе Центрально-американского иезуитского университета (УЦА). Отмена закона об амнистии в 1993 году конституционным постановлением в 2016 году позволила мировому суду в 2017 году распорядиться о возобновлении процесса по просьбе УЦА. Несколько апелляций, поданных защитой, задержали начало следственного производства. За это преступление в Сальвадоре заключен только полковник Гильермо Бенавидес, приговоренный к 30 годам тюрьмы в 1991 году, а Национальный высокий суд Испании приговорил бывшего заместителя министра общественной безопасности Инносана Монтано к 133 годам и четырем месяцам тюрьмы в 2020 году. Жертвами стали испанцы Игнасио Эллакурия, Сегундо Монтес, Игнасио Мартин-Баро, Амандо Лопес и Хуан Рамон Морено, а также сальвадорец Хоакин Лопес, работница УЦА Эльба и их 16-летняя дочь Селина Рамос. ШЕФ са/лл (фото) (видео)