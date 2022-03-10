Guatemala adds eight drug traffickers arrested in 2022 to extradite to the US

Город Гватемала, 10 марта. В четверг гватемальские силы безопасности захватили еще одного гватемальского наркоторговца для экстрадиции в Соединенные Штаты, в результате чего восемь человек были задержаны в аналогичных условиях в этом году. Национальная гражданская полиция (НГП) сообщила журналистам о захвате Руди Леонеля Грихальвы Гарсии, известного также как «Кабальо», во время рейдов в департаменте (провинции) Сан-Маркос, расположенном примерно в 250 километрах к западу от города Гватемала и на границе с Мексикой. По словам представителя Министерства внутренних дел Пабло Кастильо, наркоторговец был арестован во время операции под названием «Император», которую агенты PNC казнили вместе с прокурорами из государственного министерства (MP) в муниципалитетах Окос, Ла-Бланка и Аютла, все в Сан-Марке. По словам чиновника, Грихалва входил в структуру, занимающуюся незаконным оборотом наркотиков по приказу Уилфредо Луаргаса Гарсии, известного как «El Primazo», арестованного в 2018 году и экстрадированного в Соединенные Штаты, где в 2019 году он был приговорен к каждому пожизненному заключению. По данным Министерства юстиции США, Луаргас Гарсия был жестоким наркоторговцем, который перевозил большое количество кокаина. Деньги от наркоторговли были использованы для покупки огнестрельного оружия и обучения мужчин, которые обеспечивали ему личную безопасность, согласно расследованиям. Предварительные расследования показывают, что Грихалва Гарсия является родственником «Эль Примасо», структура которого продолжает действовать в Гватемале. По словам представителя парламента Хуана Луиса Панталеона, гватемальца требует техасский суд за незаконный оборот пяти и более килограммов кокаина. После этого ареста 8 наркоторговцев арестованы на территории Гватемалы для экстрадиции в Соединенные Штаты. В 2021 году страна под председательством Алехандро Джамматтеи побила свой исторический рекорд, захватив 57 человек, которых судебная система Соединенных Штатов требует экстрадиции за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Гватемала используется из-за своего географического положения в качестве моста для передачи наркотиков из Южной Америки в Соединенные Штаты, по мнению экспертов в этой области, которые также считают, что 90 процентов наркотиков, поступающих в США, проходят через центральноамериканскую нацию. ШЕФ золото/см/лаа