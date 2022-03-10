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четверг 10 март 2022
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Россия

Governor of Sumy denounces bombings in neighborhoods of the city

10 март 2022

Международная редакция, 10 марта российские самолеты бомбили жилые кварталы города Сумы на северо-востоке Украины сегодня утром, сообщил губернатор города Димитро Живицкий. По словам губернатора, взрыв произошел около 01.30 по местному времени (03.30 по Гринвичу) и затронул жилой район и газопровод. Через несколько минут бомбардировкам подверглись другие районы на окраинах столицы и города Битица. Губернатор в настоящее время не сообщил, были ли ранены или убиты гражданские лица. Один из гуманитарных коридоров, согласованных украинцами и россиянами, отправляется из города Сумы, что позволило эвакуировать около 5000 человек, и снова будет запущен с 09:00 по местному времени (11:00 по Гринвичу) После трех дней неудачных попыток эвакуации Украина и Россия, наконец, согласились открыть гуманитарный коридор из Сум в Полтаву на востоке страны, маршрут, ранее уведомленный Международным комитетом Красного Креста (МККК). ШЕФ инт-лаб/иг

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