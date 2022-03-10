Germany records record with 250,000 new positives for covid in 24 hours

Берлин, 10 марта Германия сегодня зафиксировала новый рекорд с начала пандемии коронавируса: 262 752 новых положительных результата на covid-19 за 24 часа по сравнению с 210 673 неделей назад, в то время как страна сохраняет свой план смягчения мер. Согласно данным Института вирусологии Роберта Коха (RKI), обновленным вчера утром, совокупная заболеваемость также значительно выросла до 138,5 новых случаев инфицирования на 100 000 жителей по сравнению с 1319,0 вчера и 1 174,1 неделю назад. Число погибших от COVID-19 или с COVID-19 за 24 часа составило 259 человек по сравнению с 267 в прошлый четверг. По оценкам RKI, количество активных случаев заболевания составляет около 3 416 000. По состоянию на вторник 76,4 процента населения (63,5 миллиона человек) были вакцинированы, 75,6 процента (62,9 миллиона) по полному графику, а 57,5 процента (47,9 миллиона) получили дополнительную дозу. Ожидается, что 20 марта большинство ограничений исчезнет в Германии, хотя основные меры защиты, такие как расстояние, стандарты гигиены, тестирование и маски, будут сохранены для особо уязвимых групп и для определенных помещений, таких как интерьеры и общественный транспорт. Однако ослабление ограничений предполагает возможность введения более строгих мер на региональном уровне в случае большого количества инфекций или чрезмерного давления на систему здравоохранения, заявили министр здравоохранения Карл Лаутербах и министр юстиции Марко Бушманн. Ожидается, что 20 марта нынешние ограничения будут в значительной степени отменены или продлены максимум до 2 апреля, чтобы дать федеральным штатам возможность создать правовую основу для введения мер в случае вспышек на региональном уровне. Ожидается, что это ослабление продолжится до 23 сентября, поскольку потребуются дальнейшие меры для следующей волны, ожидаемой осенью, подчеркнул Лаутербах. ШЕФ эгвт/мм