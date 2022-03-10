Герман Кано удвоил победу Флуминенсе над Олимпией со счетом 3:1

Флуминенсе одержал победу над Олимпией со счетом 3:1 в матче за ключевой матч КОНМЕБОЛ - Кубок Либертадорес 2022. Голы в матче за хозяев поля забили Херман Кано (11 '1 и 22' 2 ') и Луис Энрике (1' 2 Q). В то время как гол на выезде забил Дерлис Гонсалес (16' 1Q).

На 11-й минуте первого этапа Герман Кано поднял настроение Флуминенсе и принял все аплодисменты. Получив пас от Луиса Энрике, нападающий попал головой в правую штангу вратаря.

Фигурой партии стал Луис Энрике. Нападающий «Флуминенсе» показал свой лучший уровень, забив 1 гол, 3 раза пробив противоположные ворота и сделав 17 правильных передач.

Джерман Кано был еще одним выдающимся игроком. Нападающий «Флуминенсе» показал свой лучший уровень, забив 2 гола, забив 3 раза в противоположные ворота и сделав 10 правильных передач.

Это была игра, полная нарушений, с большой дозой грубой игры и множеством перерывов. Было много наставлений: Саул Сальседо, Виктор Салазар, Гастон Олвейра, Херман Кано, Ричард Ортис, Иван Торрес, Андре Триндаде, Давид Браз и Антолин Алькарас.

Стратег Флуминенсе Абель Брага остановил стартовую одиннадцать тактикой 3-4-3 с Фабио в воротах; Нино, Фелипе Мело и Давид Браз на линии обороны; Лукас Калегари, Андре Триндаде, Яго Фелипе и Криштиану да Силва посередине; и Луис Энрике, Джерман и Виллиан в атаке.

Со своей стороны, те, кого выбрал Хулио Сесар Касерес, вышли на поле по схеме 4-4-2 с Гастоном Ольвейрой по трем искам; Виктор Саласар, Сауль Сальседо, Антолин Алькарас и Иван Торрес в защите; Алехандро Сильва, Маркос Гомес, Ричард Ортис и Фернандо Кардосо в середине площадки; и Хорхе Рекальде и Дерлис Гонсалис Гонсалис Лез на переднем плане.

Судья, выбранный для ведения матча на Энженьяне, был избран Факундо Телло Фигероа.

Флуминенсе сделал первый шаг в первом матче и будет искать своего прохода в групповой этап КОНМЕБОЛ — Кубок Либертадорес 2022. Матч-реванш состоится в следующий вторник, 15 марта.

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