From a king to a Pokémon stuffed animal, Boric's last day before becoming president of Chile

Президенты Перу, Доминиканской Республики и король Испании Фелипе VI были одними из первых представителей власти, прибывших в Чили в четверг для вступления в должность президента Габриэля Борика, который получил от японской делегации плюшевую игрушку с покемонами, что является сочувственной нотой дня.

Борик, который в возрасте 36 лет станет самым молодым президентом Чили, принял несколько гостей в муниципалитете Сантьяго, в самом центре столицы.

Помимо встречи с Фелипе VI, доминиканским президентом Луисом Абинадером и перуанцем Педро Кастильо; он также встретился с эквадорцем Гильермо Ласо и парагвайцем Марио Абдо.

Он также принял премьер-министров Кюрасао Жилмара Писаса; Гаити Ариэля Генри; Гайаны Марка Филлипса; и посланников правительств Мексики, Бразилии, Ирландии, Японии, Марокко, Палестины, Гондураса и Соединенных Штатов.

Президент Аргентины Альберто Фернандес и его боливийский коллега Луис Арсе должны прибыть в пятницу.

«Уважаемый @gabrielboric, пусть этот новый этап в Чили консолидирует интеграционные усилия, которые должны преобладать среди наших братских народов. Население ожидает крупных социальных реформ в сочетании с устойчивыми инвестициями. Давайте сделаем развитие великой родины реальностью», — опубликовал Кастильо в социальных сетях вместе с фотографией с Бориком, которому он подарил фигурку лошади.

Однако именно государственный министр иностранных дел Японии Киёси Одавара оставил дружескую ноту, подарив Борису плюшевую игрушку из популярного мультсериала «Покемон», узнав, что избранный президент ранее опубликовал в своих социальных сетях, что его любимым персонажем был Сквиртл, своего рода синяя черепаха.

Удивление и удовольствие, которые ему принес подарок, даже не было скрыто маской, и он подтвердил это в Twitter, где разместил видео с получением подарка с фразой: «Спасибо государственному министру иностранных дел Японии Киёси Одаваре за этот сквиртл!».

В течение дня уходящий президент, консерватор Себастьян Пиньера, также принимал официальные делегации в президентском дворце Ла-Монеда.

В пятницу Пиньера и Борич произведут смену командования в прибрежном городе Вальпараисо, примерно в 120 км от Сантьяго, на месте проведения Конгресса.

На церемонию, помимо официальных и иностранных властей, Борис пригласил таких деятелей, как бывший президент Бразилии Дилма Руссефф, британский лейбористский парламентарий Джереми Корбин, президент Пласа-де-Майо «Бабушки Аргентины» Эстела де Карлотто, а также никарагуанский писатель и оппозиция правительство Даниэля Ортеги, Джоконда Белли.

«После 14 часов полета я приземлился в Сантьяго-де-Чили! Я готов к новому чилийскому старту с президентом Габриэлем Боричем, на которого многие из нас возлагают надежды», — написал Белли в Твиттере.

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