Friday, March 4, 2022

Мадрид, 11 марта Львов (Украина) - Продолжение российского вторжения в Украину, в то время как Россия усиливает обстрелы и переговоры о прекращении огня и создании гуманитарных коридоров зашли в тупик. (фото) (видео) .- Версаль (Франция). - Неформальный саммит лидеров Европейского Союза направлен на укрепление своих позиций в отношении войны в Украине, особенно за счет постепенного отключения энергоресурсов от России, увеличения поддержки Киева и укрепления его общей обороны. (фото) (видео) .- Версаль (Франция). - Президент испанского правительства Педро Санчес высоко оценивает шаги, предпринятые ЕС в Версале в направлении соглашений, которые ослабляют экономические последствия войны в Украине, хотя он надеется, что европейские лидеры пойдут еще дальше на своей брюссельской встрече в конце месяц. (фото) (видео) .- Краков (Польша). - Тысячи украинских семей приветствуются в городах по всей Польше, таких как Заина, украинская мать, которая вместе со своими двумя дочерьми и племянником останавливается в доме испанской женщины в Кракове и живет в своем положении со смесью надежды и печали. (фото) (видео) .- Токио (Япония). - Япония помнит жертв землетрясения и цунами 11 марта 2011 года, когда отмечается одиннадцатая годовщина стихийного бедствия, в результате которого на северо-востоке страны погибло почти 20 000 человек и вызвало ядерный кризис на Фукусиме. (фото) (видео) .- Сантьяго-де-Чили (Чили). - Церемония инвестирования нового президента Чили Габриэля Борика. (фото) (видео) .- Тапачула (Мексика). - Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор посещает город Тапачула, чтобы оценить миграционный кризис на южной границе, где тысячи иностранцев в течение нескольких месяцев находятся в затруднительном положении, пытаясь урегулировать свое положение. (фото) (видео) .- Львов (Украина). - ЛГБТИ-сообщество за последние годы в Украине претерпело большие изменения, но все эти достижения могут быть парализованы войной, и активисты опасаются, что если Москва когда-нибудь оккупирует страну, они могут стать одной из основных целей российских войск. (фото) (видео) .- Найроби (Кения). - Мемориальная библиотека Макмиллана, старейшая библиотека Найроби, с тысячами забитых газет и книг в колониальном стиле, между величественными колоннами, а также утечками и сколами на стенах, засыпала, пока две женщины не решились восстановить ее в памяти. (фото) (видео) . - Филадельфия (США). - Российская нефтяная компания «Лукойл» находится в центре внимания в Соединенных Штатах, где у нее около 200 автозаправочных станций, до такой степени, что она призвала остановить вторжение в Украину, чтобы предотвратить бойкот своих клиентов. (фото) (видео) .- Лос-Анджелес (США). - Грег Дэниелс, создатель телевизионных феноменов, таких как «Парки и отдых» и «Офис», никогда не думал, что он предвосхитит метавселенную с его сериалом «Загрузка», в котором можно жить в цифровой среде, «поднимая» человеческое подсознание, и премьера которого второй сезон «все более реалистичный». (фото) (видео) . - Пуэрто-Лопес-Матеос (Мексика). - Артуро Вильегас, мексиканский житель Лос-Анджелеса (США), наслаждается традиционным наблюдением за серыми китами на полуострове Нижняя Калифорния в сезон, который после двух тяжелых лет, отмеченных пандемией коронавируса, теперь восстанавливает свое обычное количество туристов. (фото) (видео) .- Лима (Перу). - Чуть больше месяца с тех пор, как Каролина едва работала и ограничивается обслуживанием только своих доверенных клиентов, опасаясь, что она попадет в засаду сутенерской мафии, которая угрожала ей репрессиями, если она не заплатит квоту на продолжение проституции на улицах Лимы, столицы Перу. (фото) (видео) .- Монтевидео (Уругвай). Тьерно, Альфа и Блез - это три имени, которые имеют нечто общее: они избежали страданий в своих африканских странах. Это некоторые из 115 историй, которые фотовыставка в Монтевидео стремится сделать видимыми, чтобы они перестали быть просто фигурами посреди Средиземного моря и их путешествием в качестве «пассажиров». (фото) (видео) .- Сан-Хуан (Пуэрто-Рико). - Интервью с певцом Луисом Фонси, который завтра выпускает свой десятый альбом (фото) (видео) ФТВ/ЕФЕТВ Если вы хотите узнать о других событиях и информационных мероприятиях, запланированных на сегодня или на любой из следующих 365 дней в Испании и во всем мире, мы предлагаем вам Всемирную цифровую повестку дня, доступ к которой можно получить через Интернет и мгновенно обновляется каждый раз, когда EFE узнает о новом звонке. Этот инструмент позволяет сегментировать прогнозы в соответствии с интересами пользователя. Для получения дополнительной информации об этом или других продуктах, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов по телефону +34913467245 с 07.30 (GMT) до 19.00 (GMT) или по адресу clientes@efe.com.