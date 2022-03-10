France wants to agree on a date to close the tap on Russian gas in the EU

Париж, 10 марта Франция хочет договориться между двадцатью семью о дате закрытия крана на импорт российского газа и целевых показателях снижения этой зависимости с этого года, вопрос, который будет находиться в центре обсуждений на саммите глав государств и правительств, который начинается с этого года Четверг в Версале. «Мы должны прекратить покупать российский газ, мы должны назначить дату и начать этот год», — заявил в интервью радиостанции France Inter государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон. Бон заявил, что этот вопрос будет обсуждаться в Версале, и настаивал на том, что «европейцы должны решить все вместе, чтобы оказать влияние на Россию». Он отметил, что эмбарго, введенное Соединенными Штатами на импорт российской нефти и газа, будет иметь мало последствий, потому что на практике эта страна покупает мало углеводородов у России, но если европейцы сделают это, это будет весить. Если ЕС это сделает, сказал он, «это будет сильным сигналом», потому что «покупая российский газ, мы финансируем войну Владимира Путина». Европейская комиссия предложила план сокращения закупок российского газа на две трети в этом году, но для некоторых государств-членов, таких как Германия и некоторые на востоке, он кажется слишком амбициозным, потому что их зависимость слишком высока. Во всем мире российский газ составляет около 40% от потребляемого в Европе газа, хотя этот процент сильно варьируется. В Испании этот показатель составляет всего 8%, во Франции — 20%. Но в Германии его доля составляет около 60%, а в Румынии или Финляндии - 100%. Отвечая на вопрос о российских взрывах в Мариуполе, и в частности о бомбардировках больницы матери и ребенка, госсекретарь Франции не захотела узнать, можно ли это назвать военным преступлением - «посмотрим». Он говорил о «массовых убийствах» и сказал, что именно поэтому оказывается «максимальное давление» для достижения прекращения огня. В этой связи он заявил, что следует надеяться на переговоры между министрами иностранных дел Украины и России, которые пройдут в Турции, не будучи «наивными». Представитель французского правительства Габриэль Атталь более решительно осудил нападение на больницу матери и ребенка в Мариуполе, осудив «бесчеловечные и трусливые» нападения, потому что целью были «женщины, дети, медицинские работники». «Это неописуемо, и мы вновь призываем к прекращению огня», — заявил Аттал в другом интервью телеканалу RTL. ШЕФ ак/мм