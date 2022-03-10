France registers riots in Corsica after attack on imprisoned Corsican independence

Беспорядки вспыхнули в среду вечером в Аяччо, столице французского острова Корсика, где протестующие ворвались в здание суда в знак протеста против агрессии известного борца за независимость Корсики в тюрьме.

Иван Колонна, осужденный за убийство префекта Клода Эриньяка 1998 года, находится в коме со 2 марта, когда другой заключенный из тюрьмы Арля (юг), представленный как «джихадист», попытался его задушить.

С тех пор на этом средиземноморском острове, управляемом корсиканскими националистами, прошли демонстрации по призыву студенческих организаций, националистов или профсоюзов, которые возлагают ответственность на государство.

Однако протесты обострились в среду вечером с беспорядками, в результате которых пострадали несколько городов, и нападением на здание суда Аяччо, где протестующие подожгли первый этаж.

Нападение «длилось несколько минут, то есть время, потребовавшееся для разграбления всего», заявил в четверг агентству AFP прокурор Аяччо Николя Септе, подчеркнув, что «залы судебных заседаний снова заработают быстро».

«Мы, очевидно, призываем к спокойствию», — добавил представитель прокуратуры, уточнив, что было произведено пять арестов, два из которых связаны со взломом в здание суда.

Несколько политических лидеров также призвали к спокойствию, в том числе председатель Национальной ассамблеи Франции (нижняя палата) Ричард Ферран, который предостерег от возможных «манипуляций».

Колонна давно просил о его переводе в тюрьму на Корсике, просьбу отклонили из-за его особого статуса заключенного. Хотя премьер-министр Франции Жан Кастекс отозвал ее во вторник, напряженность не спала.

мк-тик/пк